Termocamere per misurare gli effetti dell’ondata di caldo sul cellulare

Negli ultimi anni le ondate di caldo sono diventate un fenomeno molto frequente, caratterizzato da temperature più elevate del solito per la stagione. È possibile misurare il calore ambientale come quello prodotto dagli oggetti. Per quest’ultimo possiamo usare termocamere Come quelli di cui parliamo di seguito che possono essere un complemento perfetto per il nostro cellulare

termocamere

L’immaginazione ci ha lasciato tutti i tipi di immagini in cui gli individui sono presenti, anche attraverso pareti che seguono il calore dei corpi. Qualcosa che sembrava qualcosa nel futuro e fuori dalla portata delle nostre tasche. Anche se la verità è che questa tecnologia è molto più vicina a noi di quanto sembri. Quello che è meno sorprendente è l’uso che possiamo farne.

Di norma, vengono utilizzati per verificare se c’è calore nelle pareti, il che può essere un chiaro segno che qualcosa non va. O in altre aree come la bassa tensione che viene utilizzata per rilevare danni a connessioni, fusibili o interruttori automatici e Prevenire incidenti o guasti. Con l’aiuto di una termocamera possiamo Misurare la temperatura degli oggetti Come rilevare la presenza di organismi viventiPer loro, tutto ciò che devi fare è puntare l’obiettivo della fotocamera nel punto che desideri analizzare e leggere. Qualcosa che possiamo fare con una di queste due fotocamere.

Iniziamo con la termocamera professionale Topdone TC001. lei ha La risoluzione a infrarossi è molto alta 256 x 192, Visualizzando così immagini termiche ad alta risoluzione. Consigliato per rilevare temperature superficiali altrimenti difficili da distinguere. per lui La sensibilità termica è di 50 mk Ciò gli consente di rilevare sottili cambiamenti di temperatura. L’intervallo di temperatura coperto inizia das da -20°C a 550°C con un margine di precisione di 0,1°C. Ha anche un termostato di controllo manuale della temperatura 3D. Punto, linea (maggiore e minore), spazio (maggiore e minore).

Usandolo possiamo creare grafici delle onde per determinare se l’aumento della temperatura si verifica regolarmente. Inoltre, ci consente di effettuare in sicurezza misurazioni accurate a distanza. Lui è Compatibile con Android e Windows E il suo prezzo è di circa 242 euro

Un’altra ottima opzione è una termocamera flirónQuello compatibile con Android, La sua applicazione è disponibile gratuitamente su App Store. In questo troviamo Suggerimenti, trucchi e materiali esclusivi. Questa potente fotocamera ti consente di individuare segni di calore al buio. Oltre alla telemetria accurata, consente un’estensione Rilevamento errori e persino umiditàgrazie alla sua esclusività tecnologia msx Può combinare gli spettri visibile e termico per maggiori dettagli e una migliore risoluzione, cosa che ottiene con entrambe le fotocamere. il suo prezzo 249 euro.