Suggerimenti per la sicurezza informatica per console per videogiochi – Videogiochi – Tecnologia

Il software antivirus e i firewall sono strumenti essenziali per rilevare la presenza di virus, ma ci sono molti altri modi per evitare che i virus vengano infettati prima che raggiungano il tuo dispositivo, anche se si tratta di una console di gioco.

Esistono anche modi per proteggersi durante l’utilizzo dei videogiochi online ed evitare così potenziali attacchi per ottenere dati, informazioni private e molto altro.

furto di denaro virtuale, furto di account giocatore (phishing), frode online in cui il gioco viene modificato per ottenere un vantaggio sugli altri giocatori, Furto di informazioni personali o dati della carta di creditoo addirittura assumere il controllo del dispositivo di un utente tramite malware per utilizzarlo per scopi illegali, sono gli obiettivi principali di un hacker nel mondo dei videogiochi.

Tuttavia, esistono diverse strategie che possono essere applicate per mantenere un livello elevato di prestazioni e sicurezza.

Gli esperti di sicurezza informatica consigliano di integrare Windows Defender scaricando Anti-Malware.

Secondo gli esperti di Kasperky, La cosa più sicura è acquistare giochi solo da siti Web / negozi ufficiali e attendere che ricevano offerte. Ci sono spesso periodi di saldi o saldi e questo è un modo molto più sicuro per risparmiare denaro rispetto all’acquisto da negozi illegali o al download di software. Con il software piratato, la possibilità di perdita dell’account o furto finanziario totale è maggiore, poiché i criminali informatici lo utilizzano spesso per trovare nuove vittime.

Attenzione alle campagne di phishing Arrivano email false dai servizi di gioco O messaggi diretti da giocatori sconosciuti.

I criminali informatici cercano di attirare le vittime su siti Web falsi e rubare Steam, Discord o altre credenziali utilizzando questi metodi. Possono anche distribuire malware camuffato da modifiche al gioco o altri oggetti interessanti. Pertanto, si consiglia sempre di controllare l’indirizzo del sito Web ed evitare offerte che sembrano troppo belle per essere vere, non sono offerte ma truffe.

Altre raccomandazioni includono questo Non riutilizzare password provenienti da giochi o dispositivi, Perché se vengono violati, avranno accesso ad altri servizi.

Non dare mai le tue credenziali a un altro utente, fai attenzione a qualsiasi notifica che ti chieda di cambiare nome utente e password.

Prenditi cura dei dettagli della tua carta di credito, a meno che non sia assolutamente necessario inserirli e mantieni aggiornato il software antivirus del tuo PC da gioco.

