Spotify ha una nuova funzione “DJ” che utilizzerà l’intelligenza artificiale

La possibilità di personalizzare è una pietra angolare dell’esperienza Spotify, Basti pensare alle playlist popolari nelle app mobili e in altri dispositivi.

Come funziona Spotify DJ?

General Motors è una guida personale di intelligenza artificiale Conosce te e i tuoi gusti musicali Quindi puoi scegliere la musica perfetta per te.

Questa nuova funzionalità verrà inizialmente lanciata in versione beta e ti fornirà una selezione curata di musica insieme a commenti su canzoni e artisti che pensiamo ti piaceranno, il tutto con un suono incredibilmente realistico.

Il DJ passerà al setaccio gli ultimi brani e riporterà alcuni dei tuoi preferiti, forse anche uno che non ascolti da anni. Quindi, valuterà cosa ti potrebbe piacere e Ti presenterà una serie di brani appositamente selezionati per te. Inoltre, la formazione sarà costantemente aggiornata in base al tuo feedback.

Se la selezione non ti convince, basta toccare il pulsante DJ e ti offrirà qualcosa di diverso. Più ascolti e parli al DJ delle tue preferenze, Più accurate sono le loro raccomandazioni. Immagina il meglio della personalizzazione di Spotify, ma sotto forma di DJ AI in tasca.

Segui questi passaggi per provare a fare il DJ:

Tecnologia di personalizzazione di Spotify, che ti offre una selezione di consigli musicali basati su ciò che ti piace. Il DJ conosce te e i tuoi gusti musicali in modo tale da poter cercare le ultime canzoni che potrebbero piacerti o riportarti a quella playlist nostalgica che hai ripetuto l’anno scorso.

Questa funzione è disponibile in inglese per gli utenti premium di Spotify:

Vai al “Feed musicale” nella sezione “Home” dell’app mobile Spotify sul tuo dispositivo iOS o Android.

Premi play sulla scheda DJ.

Il DJ presenterà una selezione di musica insieme a un breve commento su canzoni e artisti, selezionati appositamente per te.

Se non sei convinto di quello esatto, tocca il pulsante DJ in basso a destra dello schermo per esplorare diversi generi, artisti o stati d’animo.

* Questo contenuto è stato creato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito Web di Spotify e rivisto da un giornalista ed editore.

