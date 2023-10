Acquistare l’iPhone 14 Plus è più economico che mai con le sue ultime offerte

Questo telefono Apple offre un’ottima esperienza in prima linea A seconda delle dimensioni dello schermo e dell’autonomia, ma ad un prezzo molto più basso

Se stai cercando un telefono con un grande schermo e autonomia, sei fortunato: il iPhone 14 Plus È stato ridotto al prezzo più basso con un’offerta Amazon che lo lascia al prezzo più interessante di 899 euro. Può anche essere acquistato allo stesso prezzo da MediaMarkt.

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – blu *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Con un prezzo al dettaglio consigliato di 959€ sull’Apple Store ufficiale dopo il lancio dei nuovi modelli, il iPhone 14 Plus 128 GB possono essere acquistati da Amazon a un prezzo Sconto di 60 euro Il che lo lascia al suo prezzo storico più basso di 899 euro.

L’iPhone 14 Plus è un telefono relativamente nuovo sul mercato, poiché appartiene all’ultima generazione di terminali Apple e dovrebbe durare per molti anni supportando gli aggiornamenti software. È l’ideale per gli utenti che cercano un cellulare di grandi dimensioni con schermo e autonomia..

Questo dispositivo ha Display OLED Super Retina XDR da 6,7 ​​pollici E una risoluzione di 1.284 x 2.778 pixel raggiunge 1.200 nit di luminosità massima e supporto per HDR10 e Dolby Vision per consumare contenuti multimediali con la migliore qualità possibile anche in movimento.

Combina il chip A15 Bionic con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interno, una combinazione che fa funzionare bene iOS 17 e, come abbiamo accennato prima, uno dei suoi punti di forza è la batteria, poiché Fino a 26 ore di riproduzione videoE compatibile con la ricarica MagSafe.

Dotata di doppia fotocamera posteriore da 12MP in grado di registrare video in 4K Dolby Vision HD e con modalità di registrazione Cinema e Azione, la fotocamera anteriore è TrueDepth e integra un sistema di sicurezza basato sul riconoscimento facciale. ID viso. Dispone di connettività 5G Bluetooth5.3E WiFi 6 e NFC per il pagamento mobile tramite Apple Pay.

