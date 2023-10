Samsung e l’Esercizio e la Scienza dello Sport dell’Università del Michigan collaborano per fornire la tecnologia smartwatch più avanzata per i corridori – Samsung Newsroom Italy

Lo studio fornirà informazioni e informazioni sulla perdita di sudore e sul VO2 max per i corridori sfruttando le funzionalità di Galaxy Watch.

Samsung Electronics e l’Esercizio e la Scienza dello Sport dell’Università del Michigan (ESSI) presso l’Università del Michigan hanno lanciato una partnership di ricerca per esplorare la tecnologia degli smartwatch per aiutare i corridori a gestire la propria salute e l’attività fisica fornendo dati più affidabili e accurati.

Il Laboratorio Michigan Performance Research (MiPR), il laboratorio di ricerca principale dell’ESSI, supervisionerà uno studio di otto mesi utilizzando la serie Orologio Galassia Per stimare il VO2 max e la perdita di sudore durante la corsa. Lo studio confronterà i dati di base[1] Con i dati dello smartwatch provenienti da test di corsa indoor (camminata) e outdoor per diverse distanze da 2,5 km a 20 km.

I corridori di tutti i livelli sperimentano perdita di sudore, disidratazione e gestione del calore, soprattutto durante i mesi estivi. Il team di Samsung e dell’Università del Michigan spera che i risultati dello studio portino a un miglioramento della tecnologia degli smartwatch, fornendo ai corridori misurazioni più accurate dei loro parametri di salute per aiutare a risolvere questi problemi.

Samsung ha scelto MiPR Lab per condurre questo studio grazie ai suoi rapporti consolidati nel settore dei dispositivi indossabili e nella comunità operativa, nonché alle competenze uniche dei suoi ricercatori. Co-investigatori Adam Lepley, direttore associato della ricerca; Alexandra DeJong Lembke, prevosto associato per gli affari accademici; Ken Kozloff, co-direttore di ESSI, apporta competenze in medicina dello sport, infortuni legati alla corsa e alle prestazioni, tecnologia indossabile e ricerca applicata/traslazionale. L’ESSI MiPR Lab ha collaborato con il Dipartimento di atletica leggera dell’Università del Michigan, diverse organizzazioni sportive professionistiche e leader del settore per ottenere idee Aspetti importanti della tecnologia indossabile che può essere applicata allo sport e all’esercizio fisico.

“Samsung si impegna a fornire idee “Siamo ansiosi di ottenere approfondimenti più significativi sulla salute attraverso la nostra collaborazione con leader del settore e istituzioni accademiche”, ha affermato Hun Bak, vicepresidente e capo del Digital Health Team per MX Business presso Samsung Electronics. “Siamo entusiasti di collaborare con l’Esercizio e la Scienza dello Sport dell’Università del Michigan, un esperto nei campi del fitness e della salute sportiva, nel tentativo di fornire informazioni più utili a quei corridori che si affidano alla serie Galaxy Watch per allenamenti accurati e personalizzati. motivazione.”

“Per il Michigan Performance Research Lab, l’opportunità di lavorare con Samsung e sfruttare sensori avanzati e tracker di salute e benessere in uno degli smartwatch più popolari conferisce maggiore credibilità alla nostra ricerca”, ha affermato Kozlov. “È entusiasmante partecipare a uno studio che ha un impatto positivo sulla nostra comunità e abbiamo ricevuto una risposta straordinaria da parte di persone che desiderano saperne di più su se stesse in modo da poter applicare le conoscenze nella loro formazione”.

La registrazione dei partecipanti e la raccolta dei dati sono già in corso grazie alla risposta entusiasta dei corridori locali. “Ann Arbor ospita una forte comunità di corridori, dai corridori della comunità ai concorrenti olimpici”, afferma Kozloff.

SAMSUNG Galaxy Orologio6 E Galaxy Watch 6 Classico Lanciato di recente, offre coaching personale sul fitness, gestione avanzata del sonno e monitoraggio della salute per mantenere gli utenti motivati ​​e concentrati sui propri obiettivi.[2]. Per i corridori, una nuova funzionalità di zona di frequenza cardiaca personalizzata[3] Fornisce cinque livelli ottimali di intensità di corsa in base alle capacità fisiche individuali, consentendo loro di fissare obiettivi in ​​base alle proprie capacità. Inoltre, l’app Track Run aiuta i corridori a registrare le loro corse mentre sono sulla pista da corsa. Durante la corsa, Galaxy Watch fornisce analisi approfondite che includono asimmetria, regolarità e tempo di contatto con il suolo per aiutare a migliorare le prestazioni e ridurre gli infortuni.

[1] Le misurazioni del VO2 max e della perdita di sudore di Galaxy Watch sono state confrontate rispettivamente con il CPET (test da sforzo cardiopolmonare) e la variazione di peso.

[2] Destinato esclusivamente a scopi generali di salute e fitness. Non è destinato a rilevare, diagnosticare, trattare, monitorare o gestire alcuna condizione medica o malattia. Qualsiasi informazione relativa alla salute a cui si accede tramite il Dispositivo e/o l’App non deve essere trattata come un consiglio medico. Gli utenti dovrebbero consultare un medico. Alcune funzionalità possono variare in base al mercato, all’operatore o al dispositivo associato.

[3] Per aggiornare gli intervalli in ciascuna zona di frequenza cardiaca di corsa in base alle tue capacità cardiopolmonari, dovresti correre all’aperto per più di 10 minuti a una velocità costante di 4 km/h o più.