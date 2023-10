È tuo a 50 euro in meno

Amazon propone l’iPad mini con uno sconto di oltre 50 euro.

L’iPad mini è una delle migliori opzioni del gruppo

Le persone che mi conoscono bene sanno quanto sono leale Ipad mini. E mi sembra che l’iPad sia quello che ti regala l’esperienza dell’iPad, un dispositivo che è a metà strada tra l’iPhone e il Mac, senza pretendere di essere quest’ultimo, ma senza rinunciare all’esperienza e alla buona potenza. Amazon ha un ottimo affare solo per questo iPad e puoi acquistarlo da solo. 594 euroBuon sconto se lo confrontiamo con 649 euro rispetto a quanto venduto nell’Apple Store.

iPad mini nuovo di zecca con 64 GB di spazio di archiviazione. Non si tratta di un prodotto ricondizionato, anche se, come vi abbiamo detto in più di un’occasione, Non succederebbe nulla se si trattasse di un dispositivo con queste caratteristiche. Sebbene la versione più economica sia quella viola, Altre opzioni di colore hanno un prezzo di € 599, che è anche un buon sconto.

Ipad mini Vedi su Amazon.es: Ipad mini

Vale la pena acquistare iPad mini nel 2023?

La risposta è si. Anche se ci sono voci che indicano il possibile arrivo di un nuovo modello, la verità è che sarà più piccolo e arriverà solo con un nuovo processore. Un cambiamento che non vale la pena attendere il possibile lancio del nuovo iPad mini. Lui Ipad mini È un dispositivo molto facile da controllare e trasportare. Ottimo da avere a casa o in riunione per prendere appunti.

lei ha Display Retina liquido da 8,3 polliciideale per consumare contenuti multimediali a casa quando si desidera un dispositivo più grande di un iPhone, ma più piccolo di un iPad Air o iPad Pro.

Inoltre esso, Ipad mini Si caratterizza anche per la sua forza, poiché contiene… Processore A15 Bionicche è lo stesso dispositivo di iPhone 13, 13 Pro, iPhone 14 e 14 Plus, quindi questo ti consentirà di possedere un iPad per molti anni e, cosa più importante, È stato aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Senza dimenticare che tutto ti sembrerà veloce e non ti accorgerai in nessun momento che è lento.

Infine, va notato che può Tocca ID sul pulsante di accensione E una fotocamera frontale FaceTime da 12 megapixel con funzioni Inquadratura centrale Quindi stai benissimo durante le videochiamate. E se ciò non bastasse, è successo Porta USB-C Come iPhone 15 e iPhone 15 Pro o compatibilità con Matita Apple di seconda generazione.

Ipad mini Vedi su Amazon.es: Ipad mini

In breve, otterrai un iPad molto integrato, iPad mini con capacità di archiviazione di 64 GB costa solo 594 euro. Un buon sconto su un iPad che apprezzerai davvero nella tua vita quotidiana.

Unisciti alla conversazione

Questo articolo suggerisce Obiettivo e indipendente Prodotti e servizi che potrebbero interessare i lettori. Quando un utente effettua un acquisto tramite i link specifici che compaiono in questa storia, Andro4all riceve una commissione. si unisce Al canale di transazione Andro4all Per conoscere prima di chiunque altro le migliori offerte.