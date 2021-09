Non dovrebbe sorprendere nessuno Minecraft è uno dei videogiochi più popolari dell’era moderna. In parte grazie alla sua enorme popolarità con alcuni dei più grandi giocatori di streaming del mondo, il videogioco Mojang è davvero diventato un vero franchise multiplayer, non solo includendo il gioco originale di successo (che ha venduto oltre 200 milioni di copie), se non quello. Si è diffuso attraverso tutti i tipi di filiali e merchandising.

Oggi, Minecraft svela i suoi straordinari guadagni nel 2020, che potrebbe posizionarlo come il franchise di maggior successo nell’intera storia dei videogiochi, generando oltre 1,1 miliardi di dollari di entrate.

Questa notizia è arrivata dal profilo LinkedIn di Austin Joseph, attuale direttore del marketing di prodotto presso Xbox Game Studios. Contiene tutti i tipi di dettagli sul suo precedente lavoro sul franchise di Minecraft, Afferma di essere il franchise di videogiochi di maggior successo di sempree Dopo aver raggiunto 1,1 trilioni di dollari di profitti nel 2020.

Il CEO commenta inoltre che la società ha recentemente registrato i migliori dati di vendita nella storia di Minecraft lo scorso inverno con Winter Promo, con cifre di oltre 10 milioni di download, 112 milioni di utenti attivi mensili e Oltre 2,1 milioni di dollari in profitti da micro transazioni.

Minecraft svela i suoi straordinari guadagni nel 2020, affermandosi come il videogioco di maggior successo della storia

Al momento, Minecraft si sta preparando per la seconda parte del prossimo aggiornamento Grotte e scogliereChi arriverà a Natale quest’anno.

display Xbox Mando – QAT-00002, nero carbone, nero Mappatura personalizzata: padroneggia la console personalizzando la mappatura dei pulsanti. * Inoltre, collega qualsiasi cuffia compatibile al jack per cuffie audio da 3,5 mm.

Xbox Wireless e Bluetooth: include la tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth per i giochi wireless su console compatibili, PC Windows 10, telefoni e tablet Android. *

In primo piano: colpisci i tuoi obiettivi con una presa salda su grilletti, parafanghi e calcio e goditi un nuovo crossover ibrido per un’esperienza più accurata e familiare.

Ultimo aggiornamento 06-09-2021. Prezzi e disponibilità possono differire da quelli pubblicati. SomosXbox può guadagnare commissioni sui tuoi acquisti. maggiori informazioni.