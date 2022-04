Steam Deck raggiunge una risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo utilizzando una scheda grafica esterna

Un utente di Steam Deck ha ottenuto qualcosa di eccezionale: Fai funzionare la tua console a 4K e 60fps, utilizzando una scheda grafica esterna. È una bella impresa, ma sì: non ti consiglia di farlo.

YouTuber ETA Prime ha pubblicato un video di 10 minuti che mostra i passaggi che ha intrapreso per far funzionare tutto, osservandolo Non è una soluzione molto pratica ed è stata implementata semplicemente per vedere se era possibile. Aprendo la console e rimuovendo la memoria SSD dal suo slot di espansione M.2, ETA Prime è stata in grado di sostituirla con una GPU Radeon RX 6900 XT.

anche per questo Ho dovuto collegare la GPU a un adattatore per adattarlaQuindi collegalo e collegalo a una fonte di alimentazione esterna. Di seguito, il video che mostra come ha fatto.

Abbiamo aggiunto una GPU veloce a Steam! La formazione più forte mai vista? Prova pratica

Perché dovresti farlo con il tuo laptop Valve? Ebbene perché sì?

Come spiega ETA Prime, “È decisamente eccessivo e, con la GPU collegata allo Steam Deck, non è più un sistema portatileLa prima domanda sarebbe “perché”. Si riduce davvero a “perché possiamo”.

Con la scheda SSD rimossa, ETA Prime ha quindi dovuto avviare la console con una copia di Windows 11 salvata su una scheda Micro SD, mentre I tuoi giochi sono archiviati su un SSD esterno con una connessione USB-C.

Dopo che Steam Deck è stato collegato a un monitor e acceso, Sono stato in grado di eseguire The Witcher III in 4K con impostazioni Ultra Raggiungerà un frame rate di circa 108 fps. È stato anche in grado di eseguire Grand Theft Auto V a 70 fps con impostazioni 4K molto elevate.

Tuttavia, nota anche che i risultati sono in definitiva limitati dalla CPU interna di Steam Deck e questo I giochi più recenti saranno alquanto limitatiindipendentemente dalla potenza della GPU collegata.

provare, Il display Elden Ring funziona con impostazioni massime di 1080p, raggiungendo solo circa 46 fotogrammi al secondomentre la tariffa foto Film Cyberpunk 2077 Varia notevolmente da 40 a 80 fotogrammi al secondo. Alla fine, la natura poco pratica dell’esperienza significa che ETA Prime non pensa che nessun altro dovrebbe provarla. “Non è qualcosa che consiglierei”, dice. “Steam Deck è progettato per essere portatile. Questo era solo un test per vedere se funzionava o meno, e sì, sicuramente lo fa.”

Noi, al momento, non abbiamo fretta di provare a farlo. e tanto meno senza console disponibile, perché se ne avessimo una in mano, Dubito fortemente che rischieremmo di rovinarlo per un capriccio.

Cosa ne pensi di quello che ha fatto questo ragazzo con Steam Deck? Hanno il coraggio di provarlo?

fonte: VGC