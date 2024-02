La startup europea fondata pochi mesi fa è diventata concorrente dei colossi della Silicon Valley

Arthur Mensch di Mistral AI, ex dipendente di Google, guida una visione innovativa di intelligenza artificiale da Parigi. (Reuters/Toby Melville)

Nel mondo della competizione intelligenza artificiale (Amnesty International), Maestrale AIuna startup con sede a Parigi Solo nove mesi dopo la sua fondazione, ha fatto irruzione in un settore dominato da giganti globali Silicon ValleySfidando le aspettative con una valutazione di oltre 2 miliardi di dollari.

Guidata dall'azienda Amministratore delegato 31 anni, Arthur Menschex dipendente della Googleha ricevuto attenzione globale, soprattutto dopo l'annuncio della partnership con Microsoftche integrerà il nuovo modello di Amnesty International A Maestrale AI Come opzione per gli sviluppatori nel tuo servizio cloud visito-Trasformare il paesaggio di intelligenza artificiale Con proposte innovative per efficienza e accessibilità.

Minchinsieme ai suoi fondatori, Timothy LaCroix E Guillaume Lambelche precedentemente lavorava in un laboratorio intelligenza artificiale A Meta piattaforme In ParigiHanno innovato Maestrale AI Con il presupposto che non è necessario lavorare molto per eccellere in questo campo intelligenza artificiale. “Mi sono sempre pentito di non averlo avuto Grande tecnologia In Europa“, Egli ha detto Minch A Wall Street Journal (Wall Street Journal) In un ufficio Maestrale AI In Parigi. “Penso che questa sia la nostra occasione per diventare…“.

La partnership di Mistral AI con Microsoft potrebbe cambiare radicalmente l'attuale ambiente di intelligenza artificiale. (Reuters/Dado Rovik)

Questa visione ha avuto risonanza in tutto il settore, attirando investimenti significativi superiori a 500 milioni di dollari in capitale Andreessen HorowitzE stabilire partnership strategiche non solo con Microsoftma anche con Forza vendita E NvidiaQuest'ultimo è il produttore di unità di elaborazione grafica (GPU) è la cosa più potente utilizzata per costruire sistemi di comunicazione Amnesty International Come quello Maestrale.

Lanciando il suo modello Amnesty International, Grande maestraleHa distinto la razza pre e post tecnologica dimostrando capacità di ragionamento simili a modelli avanzati come GPT-4 A OpenAI E Gemelli Ultra A GoogleMa a un costo molto più basso, stimato in meno di 22 milioni di dollari. Questa efficacia in termini di costi è stata una dichiarazione coraggiosa di fronte al feedback di Sam Altmann, Amministratore delegato A OpenAIi quali hanno riferito che la formazione dei loro modelli più grandi costa “più di” dai 50 ai 100 milioni di dollari.

L'azienda ha attirato l'attenzione non solo per l'efficienza del capitale, ma anche per la sua filosofia Offre molti dei suoi sistemi di intelligenza artificiale come software open source, consentendo un maggiore controllo e adattabilità da parte di utenti e sviluppatori. “Vogliamo essere l’azienda con il capitale più efficiente al mondo Amnesty International“, Egli ha detto Minch. “Ecco perché esistiamo”.

Mistral AI ha collaborato non solo con Microsoft, ma anche con aziende potenti come Salesforce e Nvidia, espandendo la sua influenza nel campo dell'intelligenza artificiale. (Reuters/Gonzalo Fuentes)

Arthur Mensch Unisce la sua visione tecnologica con una personalità amichevole e uno spirito sportivo, caratteristiche che rompono con lo stereotipo tradizionale Amministratore delegato Nel settore tecnologico. Con un forte background accademico in matematica e apprendimento automatico da alcune delle scuole più prestigiose del mondo Francia, Minch Ha sempre cercato di migliorare l'efficienza in ogni progetto in cui è stata coinvolta, una passione che le è stata chiaramente trasmessa Maestrale AI.

L'azienda appare nel contesto della competizione per la leadership in questo campo intelligenza artificiale La preoccupazione per il monopolio tecnologico si sta intensificando. risoluzione Minch Per avventurarsi fuori dai circoli Grande tecnologia Creare un’alternativa europea rilevante in Amnesty International Rappresenta un punto di svolta nel dibattito sull’innovazione e la diversità nel settore.

A Eric Boydvicepresidente aziendale della piattaforma Amnesty International A Microsoft, Maestrale Rappresenta un test interessante su quanto lontano può spingersi l’ingegneria intelligente nei sistemi di sicurezza. Amnesty International. “Dove puoi andare?” Chiesto. “Resta da vedere”, ha detto. Giornale di Wall Street.

un compito Maestrale AIoltre a sfidare i giganti della tecnologia con modelli innovativi e accessibili, fa risuonare un desiderio più profondo di farlo Arthur Mensch E i suoi fondatori: Trasformare l’Europa in un attore indispensabile Sulla scena tecnologica globale intelligenza artificialeIl che dipinge un orizzonte promettente per la regione in questa era di rapido sviluppo digitale.