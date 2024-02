Le chiamate vocali e video su X (Twitter) raggiungono tutti gli utenti, senza la necessità di abbonarsi a X Premium

X (Twitter) ha iniziato ad espandere la possibilità di effettuare chiamate vocali e videochiamate a tutti gli utenti della piattaforma, che ora non avranno bisogno di un abbonamento X Premium per utilizzarle. La rete di social media di proprietà di Elon Musk ha iniziato a implementare la possibilità di effettuare chiamate vocali e videochiamate nell'ottobre dello scorso anno come parte della sua visione di trasformare X in un'app per tutto. Nello specifico è stata rilasciata una funzionalità a cui possono accedere solo gli utenti con abbonamenti premium su dispositivi iOS. Successivamente, nel gennaio di quest'anno, la piattaforma ha aggiunto questa opzione di comunicazione alla versione dell'app per dispositivi Android. Questa funzionalità è rimasta però disponibile esclusivamente agli utenti iscritti al social network. Adesso il social network ha iniziato a implementare le chiamate vocali e video per tutti gli utenti della piattaforma, indipendentemente dal fatto che abbiano un abbonamento a X Premium, in modo che chiunque possa chiamare e ricevere chiamate dall'applicazione. Questo è stato dettagliato tramite messaggi diretti. Allo stesso modo, X ha spiegato che gli utenti potranno ricevere chiamate dagli account che seguono o che hanno “nella loro rubrica”, cioè nei loro contatti. Allo stesso modo, per poter contattare un altro utente, è necessario che sia stato inviato preventivamente un messaggio privato alla persona che si desidera contattare, almeno una volta.