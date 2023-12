Di quanto spazio ho bisogno sul mio dispositivo Xiaomi per installare il nuovo sistema operativo?

1 dicembre 2023, alle 17:35 Aggiornato il 1 dicembre 2023 alle 18:01

Nel 2024 Xiaomi avrà una grande tabella di marcia: la prima sarà con la Mi Car SU7, la prima auto elettrica dell’azienda. Il secondo sarà Adozione scalata nel tuo ecosistema HyperOSil nuovo sistema operativo basato su Android progettato per essere un’alternativa alla MIUI.

HyperOS in realtà ha iniziato il suo viaggio nell’ecosistema Xiaomi settimane fa, prima attraverso gli smartphone. Insomma il top di gamma HyperOS 1.0 è già installato su Xiaomi 14 e Redmi K70 Ultra Per impostazione predefinita, questa settimana abbiamo visto il Redmi Book 16 2024, il primo laptop Xiaomi con HyperOS Connect come sistema operativo.

Quanto pesa HyperOS su un cellulare?

Xiaomi mira a rendere HyperOS un sistema molto flessibile e versatile con cui eseguire il rodaggio Un’ampia varietà di dispositivi con 64 KB di RAM o addirittura 24 GB. Pertanto, HyperOS è la piattaforma ideale per connettere più di 200 tipi di prodotti che compongono l’ecosistema Xiaomi, e il peso del suo client varierà da un dispositivo all’altro.

In ambito mobile, Xiaomi ha annunciato HyperOS come il sistema operativo che occupa meno spazio, poiché è circa 3 GB più leggero dell’iOS di Apple (che occupa 11,36 GB di memoria dell’iPhone). Il cliente pesa 8,75 GB nel telefono Xiaomi 14 Pro, Quindi questo è lo spazio di cui avrai bisogno almeno per l’aggiornamento globale in questo modello.

Ma a causa della sua natura adattabile, il peso dell’aggiornamento da MIUI 14 a HyperOS 1.0 non sarà lo stesso su tutti i modelli Xiaomi, Redmi e POCO. Sul Redmi K60 Ultra, infatti, HyperOS occupa esattamente 6 GB di spazio, né più né meno. Pertanto Xiaomi consiglia di lasciare almeno dai 6 ai 10 GB di spazio libero. Quando perdi un aggiornamento.

Sistema progettato per oltre 200 prodotti diversi

HyperOS è ottimizzato sia per hardware potente che per gadget a basse prestazioni. Nella prima, il sistema è in grado di valutare i thread in modo dinamico, quindi risponde bene ai carichi pesanti e rimane reattivo. Infine, la piattaforma combina blocchi di calcolo per un funzionamento unificato, fornendo le massime prestazioni.

L’idea è che quando due dispositivi che eseguono HyperOS sono connessi tramite HyperConnect, si supportano a vicenda sfruttando le loro funzionalità. Pertanto, il peso del cliente varierà in base alle specifiche di ciascun dispositivo –HyperOS non peserà lo stesso per un telefono Xiaomi come per un Redmi Watch o un frigorifero o una friggitrice Xiaomi Mijia.

“Ho un telefono Xiaomi/Redmi/POCO, quando posso installare HyperOS?” Questa è la domanda posta da milioni di utenti in tutto il mondo. Se disponi di uno dei modelli Xiaomi che già funzionano con HyperOS, puoi installarlo e iniziare a usarlo. Ma è sempre meglio aspettare che avvenga l’aggiornamento. Per ora, gli ultimi mesi del 2023 sono dedicati all’annuncio ufficiale (e del tutto inaspettato) di HyperOS e alla sua adozione anticipata sui primi telefoni cellulari. Il 2024 sarà senza dubbio l’anno in cui il nuovo sistema operativo inizierà ad essere ampiamente distribuito.

