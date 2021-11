Peppa Pig ha una valutazione migliore di Battlefield 2042, GTA: Trilogy e altro

Anno dopo anno, gli studi si sforzano di fare del loro meglio per offrire grandi giochi. Tuttavia, è molto comune vedere giochi che non soddisfano le aspettative della community e finiscono per essere deludenti. L’anno 2021 non è stato strano per lui, perché alcuni titoli sono arrivati ​​con alcuni problemi ed errori, ma c’era un titolo che ha fatto la differenza mentre ruotava intorno Peppa Pig.

Giochi OutRight, è uno studio che si occupava di titoli per bambini come Ben 10: Viaggio della Forza e Jumanji: Il Videogioco. Quest’anno lo studio ha sorpreso tutti con un gioco basato su caricatura infantile Peppa Pig, di nome La mia amica Peppa Pig. Un gioco intrigante per bambini che ha debuttato a fine ottobre e ha ricevuto recensioni molto positive.

La cosa sorprendente è che GiocoRant Invio un rapporto che dimostri che l’indirizzo Peppa Ha una valutazione migliore in Metacritico colui il quale GTA: The Trilogy, CoD: Vanguard y Battlefield 2042.

Tuttavia, queste statistiche non mostrano affatto la verità. Quando fai una recensione delle valutazioni e delle critiche della pagina, molte di esse sono di solito uno scherzo. Ciò significa che alcune delle recensioni per GTA, Call of Duty e Battlefield potrebbero provenire da persone che non hanno ancora provato il gioco. è tuo, Cosa ne pensi dei giochi, Peppa Pig è riuscita davvero a battere quelli citati?