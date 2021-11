Non perdere l’ADSLZone – Clipset 2021 Awards con un pacchetto di regali!

Oltre a premiare i migliori prodotti sul mercato, i migliori servizi e le migliori aziende, non possiamo perdere l’occasione di premiare il nostro più importante: i nostri lettori e follower. Anche se non possiamo aspettarci molto, ti faremo sapere Quasi 60 strumenti delle migliori marche dal settore tecnologico per un valore di 12.000 euro.

Domani, 24 novembre, sarà la volta della tradizionale cena di gala dove verranno consegnati i premi per i Migliori Operatori dell’Anno e per i Migliori Veicoli grazie ai nostri partner di Diariomotor e il Premio Tecnoxplora per il Marchio Tecnologico dell’Anno. non può mancare Premi speciali In qualità di Communications Manager e Manager dell’anno e Premio Speciale per la migliore strategia di social networking.

Un nuovo anno e una nuova versione degli ADSLZone Awards. Ancora una volta, avremo Canale di clip di Youtube Scopri i migliori prodotti e servizi per quest’anno. Qui verranno consegnati i premi in 32 categorie che sosterranno i migliori smartphone, tablet, smart TV, smartwatch, periferiche, altoparlanti, cuffie e tanti altri gadget.

La meccanica di trazione è molto semplice. Tutto quello che devi fare è collegarti allo spettacolo dal vivo che inizierà sul canale YouTube clips all’indirizzo 19:00 ora spagnola. Durante la trasmissione verranno annunciati i regali. Questi saranno anche annunciati su Canale Twitter ADSLZone Ti consigliamo di continuare d’ora in poi in modo che non accada loro alcun pareggio.

Come accennato in precedenza, ADSLZone e Clipset uniranno le forze per questi premi. Chi siamo, ti diremo solo che siamo i leader pubblici nei contenuti tecnologici online in Spagna, con titoli che coprono tutti i settori della tecnologia: ADSLZone, MovelZona, RedesZone, SoftZone, HardZone, The Bitten Apple o Speed ​​​​Test; Oltre a gestire diversi portali nel gruppo Atresmedia e nel gruppo Prisa.

Per quanto riguarda Clipset, impossibile parlare di Carolina Denia e Juan Castromel, due dei principali canali tecnologici in Spagna e un riferimento per tutte le notizie nel mondo della tecnologia. Tutto in un linguaggio semplice che ha contribuito ad attirare migliaia di persone.