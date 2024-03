Schede ATX/mATX bianche

Lancia schede madri colorate CVNP 650 E Giocattolo congelato B650M Per la piattaforma AM5, supportata dalle nuove APU Ryzen 8000G.

CVN B650 e B650M Colore: bianco Schede madri ATX e mATX

Abbiamo due nuove schede madri AMD P650 nei negozi, CVN congelato colorato B650 Nell'ATX e 650 milioni di giocattoli congelati Che arriva in forma Micro-ATX più piccolo. In ogni caso, hanno il pieno supporto per i processori Ryzen 7000 e le moderne APU Ryzen 8000G per il socket AM5.

Le nuove schede madri si distinguono al primo sguardo grazie alla colorazione bianca opaca, grigia o azzurra.

Lui Per 650 È una scheda madre ATX dotata di VRM 16+2+1 Fasi di potenza, invece Per 650 mt Ha un VRM di 12+2+1 Fasi energetiche. Le schede madri sono dotate di condensatori solidi DrMos da 55 A e oro nero 10K per un'erogazione di potenza solida.

Entrambe le schede madri hanno quattro slot. Moduli di memoria DIMM DDR5 Il che è addirittura accettato 192GB La memoria accelera fino a 7600 MHz. Condivide inoltre uno slot PCIe 5.0 16x con una seconda interfaccia PCIe 4.0 x16.

Lo spazio di archiviazione varia tra i due modelli. La scheda madre ATX presenta due slot SSD PCIe 5.0 M.2 più uno slot PCIe 4.0 M.2, mentre la scheda madre Micro-ATX presenta due slot SSD PCIe 5.0 M.2. LAN 2.5G, Wi-Fi 6 e un chip audio HD a 7.1 canali completano la connettività.

