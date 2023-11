Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, potrebbe ospitare la vita

Recentemente si è scoperto che… Plutoneil pianeta nano che si trova nelle regioni ghiacciate del sistema solare Ghiacciai di azoto. Ora, un team di scienziati sta pubblicando le proprie scoperte Giornale di scienze planetarie è stato trovato Ghiacciai salini su Mercurioun pianeta che aumenta le sue possibilità di essere un pianeta Il mondo con la vita.

Sembra strano che un pianeta del genere MercurioCon condizioni così estreme dovute alla sua vicinanza al sole, potrebbe essere uno dei migliori candidati per la ricerca della vita. Ma secondo i ricercatori, i ghiacciai salati della stella potrebbero fornire le condizioni necessarie per l’esistenza di alcune forme di vita.

L’ipotesi è in parte supportata da situazioni simili che si verificano sul nostro pianeta, perché in luoghi così inospitali, come alcuni deserti, si trovano Condizioni ideali affinché la vita possa prosperare Microbico.

“I composti salini della Terra creano ambienti abitabili anche in alcuni degli ambienti estremi in cui si trovano, come l’arido deserto di Atacama in Cile”, ha detto in una nota l’autore principale della ricerca e uno scienziato del Planetary Science Institute. Per la sua abbreviazione in inglese), Alexis Rodriguez. «