Come catturare uno Zygarde in Pokémon GO e cambiarne la forma

Entra in questa guida per scoprire come catturare Zygarde e sbloccare tutte le sue forme in Pokémon GO usando Cells.

Niantic ha lanciato uno speciale evento New Trails che, tra le altre cose, aggiunge percorsi a Pokémon GO e dà anche il via alla ricerca speciale All About Zygarde. Tutto questo è molto importante, perché è la chiave della conoscenza Come catturare lo zygaard Pokémon GO E ricampionalo con un file Nave Siegard Dove è memorizzato Cellule di Siegard. Non capisci niente? Non preoccuparti, te lo spiegheremo in dettaglio.

E questo è così in questo Guida di Zygarde Pokémon GO Ti forniremo tutti i dettagli di questo leggendario Pokemon che è stato portato dalla regione di Kalos. Da come catturarli a come ottenere cellule Zygarde, o anche tutte le forme di Zygarde esistenti. Continuare a leggere!

Zygarde in Pokémon GO – Come catturarlo, come ottenere cellule e come trasformarsi in tutte le sue forme

Prendi Zygarde Pokémon GO Non è un compito complicato. Il fatto è che basta essere chiari su come fare un file Metodi Pokémon GOPerché è la chiave per sbloccare il tuo pieno potenziale. Il resto è semplice come raggiungere una serie degli obiettivi più comuni.

La cosa davvero difficile con questo Pokemon leggendario è sbloccare tutte le sue forme. Per questo, dovrai Raccogli fino a 250 cellule Zyggard, e questi compaiono solo occasionalmente mentre si incrociano percorsi (almeno per ora). E sì, per salvare queste celle, hai bisogno di un oggetto speciale, che è Nave Siegard.

Ma non preoccuparti, analizzeremo tutto punto per punto in modo che tu lo sappia Come ottieni tutto

Come prendere Zygarde

A La cattura di Zygarde Pokémon GO E Prendi la nave ZygardeAttualmente, l’unico modo possibile è Completa le prime tre fasi affiliato Indagine speciale su Zygarde. Puoi vedere tutte le attività e le ricompense nel link che abbiamo appena fornito o limitarti a svolgere le attività che vedremo qui.

Prima di esaminarlo, è importante notare che questa ricerca Può essere attivato solo dal 21 al 24 luglio 2023Entra nel gioco. Se non lo fai, non sappiamo quando avrai un’altra possibilità per farlo. Naturalmente, se lo attivi durante questo periodo, puoi completarlo quando vuoi. Ora vedremo le fasi dell’indagine che devi completare Prendi Zygarde In Pokémon GO:

Tutto su Zygarde – Fase 1 di 6

Cammina per un chilometro – 5 bacche di pinap.

– 5 bacche di pinap. Cattura 10 Pokémon – 5 dosi.

– 5 dosi. Usa 5 bacche per aiutarti a catturare i Pokemon – 5 Poké Ball.

Tutto su Zygarde – Fase 2 di 6

Fai 5 grandi lanci – 10 chicchi di riso.

– 10 chicchi di riso. Dai 5 volte più CP a un Pokemon – 10 perline latano.

– 10 perline latano. Fai schiudere 1 uovo – 10 Poké Ball.

Tutto su Zygarde – Fase 3 di 6

Raccogli la ricompensa – 10 super palline.

– 10 super palline. Raccogli la ricompensa – 10 super pozioni.

– 10 super pozioni. Raccogli la ricompensa – 1000 polvere di stelle.

Come ottenere cellule di Zyggard

Le cellule di Zygarde sono memorizzate in un file Nave Siegardche si ottiene arrestandolo nell’indagine che abbiamo dettagliato e necessario Cambia la forma di questo pokemon leggendario. Ora, ti starai chiedendo Quali metodi esistono per ottenere cellule Zygarde Pokémon GOe qui vedremo quelli che sono stati confermati al momento:

Percorsi di viaggio creati da altri giocatori – Le cellule appaiono come oggetti luccicanti lungo il percorso

Come cambiare i modelli Zygarde e di quante celle hanno bisogno?

Perché camminare per diversi chilometri e raccogliere cellule? Come ti sarà chiaro per Cambio di modello di Zygarde In Pokémon GO. Questo leggendario Fino a 4 forme diversesebbene la prima sia proprio la cella che si ottiene come matrice.

altri formati Zigardi 10%, Zigardi 50% e Zigardi Full Form. Come hai avuto questa cosa? Raccogli le cellule necessarie per attivarle:

forma di zigard 10%

È raggiunto da Completa la fase 3 Dall’indagine speciale All About Zygarde.

forma zigard 50%

Per ottenere Zygarde 50% è necessario 50 celle a ziggurd.

Zygard in forma completa.

Per ottenere lo Zygarde Full Form di cui hai bisogno 250 celle a ziggurd.

Sito ufficiale di Pokémon GO