Movimiento Ciudadano può ridurre le inondazioni del Fronte Ampio del Messico

La questione si deciderà a novembre quando il movimento deciderà se rompere definitivamente con queste organizzazioni politiche di fronte alla forte disapprovazione di quelle guidate da Marco Cortes, Alejandro Moreno e Jesus Zambrano.

Mentre sui social sta facendo una campagna per indicare che la maggioranza della popolazione è contraria al Partito di Azione Nazionale e al Partito Rivoluzionario Istituzionale, perché rappresentano la corruzione, e parallelamente si sta preparando a una serie di consultazioni ad agosto per stabilire se allearsi o meno con questi partiti.

Secondo le sue ultime uscite attraverso i suoi canali radio, la maggioranza della popolazione rifiuterebbe l’alleanza del MC con il Broad Front of Mexico, secondo un sondaggio condotto per l’Orange Party da Opinion Studies Consultancy.

“La parola che salta fuori di più quando si pensa a PRI e PAN è corruzione. E la corruzione è il principale nemico del Messico”, ha scritto il partito sul suo account ufficiale sul social network Twitter.

Il Paese non vuole che entriamo in un’alleanza che rappresenta il peggio del passato, nei prossimi giorni lo vedremo ripetere in quasi tutti i Paesi. Per questo noi di Movimiento Ciudadano abbiamo lo sguardo rivolto al futuro, ha aggiunto il MC.

Il giorno prima, l’ex governatore di Jalisco Emilio González aveva indicato che le elezioni del 2024 sarebbero due, e se MCA decide di candidarsi, rischia solo di perdere la sua registrazione come partito politico.

Ho predetto che se il Movimiento Ciudadano fosse andato da solo, avrebbe perso le marcature. Ora hanno il 2,5% dei voti, ha osservato l’ex membro del consiglio del PAN, che ora è promotore del Forum pluralistico di Jalisco.

Sebbene il governatore di Nuevo León, Samuel García, abbia recentemente indicato che il Partito Orange è la seconda forza politica, la verità è che nelle ultime elezioni federali del 2021, il MC ha ricevuto un voto marginale, rendendolo la quarta forza politica del paese, dopo Morena, PAN e PRI.

Il termine entro il quale il consiglio deciderà se aderire a una coalizione con il Fronte largo del Messico è il 4 novembre, quando i vari partiti dovranno notificare all’Istituto elettorale nazionale se aderiscono a una coalizione entro il 2024.

PAN, PRI e PRD hanno annunciato che avrebbero un candidato il 3 settembre, tuttavia, è già noto che il senatore Xóchitl Gálvez, che è stato disapprovato all’interno della coalizione.

Il Codice generale delle istituzioni e delle procedure elettorali afferma che la campagna elettorale per le primarie inizierà nella terza settimana di novembre, quindi i partiti in quel momento non potranno schierare lo stesso candidato, a meno che non abbiano formalmente registrato un accordo di coalizione.

Attualmente il MC è a un bivio, perché sebbene il suo coordinatore nazionale, Dante Delgado, abbia dato istruzioni per creare una commissione per promuovere il dialogo interno e analizzare la politica delle coalizioni, il partito Orange è indietro rispetto all’ampio fronte di Messico e Morena.

