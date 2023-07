Da ‘lucky loser’ a primo titolo WTA: lo storico Trofeo Timofeeva

Maria Timofeeva ha vinto il suo primo titolo WTA. EFE

Maria Timofeva (246° in classifica) Ha vinto il suo primo titolo WTA dopo aver vinto la finale di Budapest Katrina Bindel (100° posto) per 6-3, 3-6, 6-0. In questo modo il file Rossi ha 19 anni Il suo record si è aperto ai massimi livelli nel tennis femminile.

A Sfortuna per vincere il campionato. E sebbene sia successo in altre occasioni, evidenzia il successo del russo che ha approfittato dello status di “fortunato perdente”. D’altra parte, questa è stata la sua prima partecipazione al Disegno di base Dal campionato WTA. Mentre ci sono giocatori che trascorrono l’intera carriera senza mai essere in grado di rivendicare un titolo, Timofeeva lo ha fatto per primo.

Per trovare un caso simile, Devi tornare al 2001.. Là, Angelique Widjaja (Indonesia) È diventata campionessa a Bali dopo aver sconfitto Joanette Kruger, il che significa che è stata incoronata alla sua prima apparizione in un torneo WTA.

Per quanto riguarda il percorso di Timofeeva verso il titolo, si è distinta al primo turno Daria Savel Per 2-6, 6-3, 6-4. Poi è stato sconfitto Diana Schneider (Doppio 6-1) Infatti Kaga Jovan (per 3-6, 6-3, 6-2) per piazzarsi nelle semifinali della competizione.

C’è sconfitto Nadia Boudorka Con 7-6(6), 3-6, 6-3 per entrare nella sua prima finale del torneo WTA. Nonostante questa sconfitta, Rosario continua a scalare la scala mondiale ed è già al numero 66 nella classifica diretta.

Dopo aver vinto il suo primo titolo, Timofeva Lo ha espresso nel suo intervento durante la cerimonia di premiazione: “Sembra un sogno.” Con questa dedizione, la giovane russa non solo ha vinto il suo primo titolo, ma è anche salita al 129° posto. Il che significa una salita di 117 siti.