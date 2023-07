Djokovic ha escluso di giocare a Toronto dopo l’esaurimento di Wimbledon

Novak Djokovic ha escluso il Toronto Open di domenica optando per un riposo extra dopo aver perso contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon.

Tennis Canada ha annunciato che Djokovic si è ritirato dall’unico torneo canadese nel programma del tour ATP a causa della stanchezza. Il 36enne serbo, 23 volte campione del Grande Slam, stava per iniziare i suoi estenuanti preparativi per gli US Open dopo aver perso contro il numero uno del mondo Alcaraz domenica scorsa in una finale di cinque set a Wimbledon.

“Mi è sempre piaciuto il mio soggiorno in Canada, ma dopo aver parlato con la mia squadra, pensiamo che sia stata la decisione giusta”, ha detto Djokovic, che ha vinto quattro volte il Toronto Open.

“Vorrei ringraziare Carl Hill, direttore del torneo, per aver compreso questa decisione. Spero davvero che nei prossimi anni potrò tornare in Canada e Toronto per giocare davanti ai grandi tifosi”, ha aggiunto il serbo.

L’americano Christopher Eubanks vincerà un biglietto automatico per il tabellone principale in sostituzione di Djokovic. Eubanks ha appena concluso con una straordinaria prestazione nei quarti di finale a Wimbledon, battendo la quinta testa di serie Stefanos Tsitsipas e la dodicesima testa di serie Cam Norrie per essere una delle prime otto del torneo.

“Ovviamente siamo delusi dal fatto che Novak non giocherà nel torneo di quest’anno”, ha detto Hill. “È un grande giocatore e sappiamo che i nostri fan non vedevano l’ora di vederlo al Sobis Stadium.

“Ci mancherà, ma abbiamo ancora una lunga lista di entusiasmanti giocatori confermati per l’evento di quest’anno, inclusi 41 dei 42 migliori giocatori del mondo”.

Il Sobis Stadium di Toronto ospiterà la squadra maschile ai campionati nazionali di tennis dal 3 al 13 agosto. La squadra femminile sarà allo stesso tempo all’IGA Stadium di Montreal.