Sembra che il Borussia Dortmund abbia trovato un sostituto per Judd BellinghamIl capitano della squadra giallonera che ha firmato per il Real Madrid quest’estate al Bayern Monaco. In assenza di ufficialità ancora, Marcel Sabitzer diventerà il nuovo acquisto del BVB, mentre tenta di colmare il vuoto lasciato dal nazionale inglese. E ha ripreso la sua carriera dopo un periodo insoddisfacente a Monaco e ha prestato lo United all’ex giocatore dell’RB Lipsia.

Un giorno dopo aver partecipato alla presentazione ufficiale della nuova squadra del Bayern Monaco all’Allianz Arena, Sabitzer si è recato lunedì a Dortmund per sottoporsi alle necessarie visite mediche prima di apporre la sua firma sul contratto che, secondo cieloti collegherà al Signal Iduna Park fino al 2027. lo stesso metodo Aggiunge che Bayern e Borussia si sono accordati su una cifra di circa 19 milioni In euro, che possono aumentare al raggiungimento degli obiettivi concordati.

Nonostante le prestazioni impressionanti durante questa prima parte della pre-stagione del Bayern, l’allenatore del Monaco Thomas Tuchel ha chiarito al giocatore che il suo ruolo, soprattutto dopo aver ingaggiato Konrad Leimer, sarebbe stato limitato. Il nazionale austriaco ha ricevuto offerte anche da Italia e Inghilterra, ma alla fine, Le conversazioni con il direttore sportivo di Borosser Sebastian Kehl sono state fondamentali Ha persino scelto di diventare il successore di Bellingham.