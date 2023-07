Mouratoglou: “Su Djokovic grava il peso della storia”

Una delle voci più sentite quando si parla di tennis è quella del famoso allenatore Patrick Mouratoglou . In questa occasione, i francesi hanno confermato il Wimbledon Grand Final tra Carlos Alcaraz E Novak Djokovic E ha lasciato principalmente le sue impressioni sul presente serbo.

Il famoso allenatore ha parlato dell’attuale secondo posto nel mondo. GT

“Carlos si sentiva più libero E sciolto per essere aggressivo nei momenti cruciali. È stata una partita molto mentale , I due si sono tesi nelle situazioni chiave, ma Novak aveva in mano la vittoria con questa palla all’inizio del quinto set, ma anche nel tiebreak del secondo set. Lì avrebbe potuto uccidere il gioco, ma ha commesso degli errori”, ha detto Mouratoglou Tennis 365.

In questo senso, ha approfondito il numero due del mondo e ne ha evidenziato un aspetto chiave: la mentalità. Mentre per molti il ​​serbo ha la resistenza mentale per gestire molta pressione, per l’allenatore questo aspetto funziona contro di lui Soprattutto nei grandi appuntamenti.

“Penso che sia in una situazione in cui può vincere questo tipo di incontri a causa del peso della storia che porta sulle spalle. Essere il favorito e suonare sempre per record inimmaginabili lo mette a dura prova mentalmente E alla fine, questo dovrebbe essere un peso”, ha detto il francese.

“Considero entrambi allo stesso livello di gioco al momento, anche se mi dà la sensazione che Djokovic potrebbe giocare molto meglio di come ha fatto in finale. Era molto nervoso e dovrebbe trovare un modo per giocare più liberamente”, ha detto. Mouratoglou .