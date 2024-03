Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox…, quale è più sicuro per navigare in Internet?

IL OCU (Organizzazione Consumatori e Utenti) ha condotto una propria valutazione, approfondendo diversi aspetti, in particolare il rilevamento del phishing per i browser più diffusi: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox, Opera . Quale sarà il più sicuro?

Secondo le statistiche del portale Statista, trascorriamo più di un quarto della nostra giornata su Internet, il che rappresenta una grande opportunità per gli aggressori informatici di cercare di rendere le nostre vite infelici. Fortunatamente, possiamo utilizzare risorse, come il software antivirus, ma anche garantire che la nostra privacy sulle reti sia mantenuta al sicuro.

Gli attacchi dei criminali informatici continuano a causare molto caos a tutti gli utenti che abboccano per diventare vittime accidentali navigando in Internet. Ciò avviene attraverso il phishing, che è uno dei metodi più utilizzati per raggiungere il suo obiettivo principale: rubare dati e credenziali. Anche se non esiste un modo per fermare completamente questa cattiva pratica, possiamo usare dei metodi per evitare questo tipo di situazione.

Indubbiamente, uno dei browser web più rappresentativi oggi è Google Chrome, che non copre né più né meno di quel numero Più di 3,4 miliardi di utenti tutto il mondo. Siamo di fronte all'applicazione più utilizzata al mondo per la ricerca in Internet ed è classificata come Uno dei più veloci Per caricare ogni elemento della pagina. È anche uno dei browser che riceve quotidianamente il maggior numero di aggiornamenti, al fine di migliorare l'esperienza dell'utente.

In questo caso, la OCU ha previsto che Chrome è migliorato negli ultimi anni, ma è ancora il browser che rileva meno truffe di phishing, con un punteggio di 41% su Windows e 38% su Mac.

Microsoft Bordo

Quelli di Redmond avranno una bella vittoria sulla piattaforma di mobilità di Google, visto che la sua popolarità non è molto alta, ma dalla creazione di Edge È diventato più sicuro Con l'applicazione tracker spaventa i fattori esterni e altre funzionalità che la rendono Miglior browser anti-phishing Fino ad oggi.

L'organizzazione pro-consumatore assegna una percentuale notevole a Edge, in particolare a 71% su Windows.

Safari

Apple è nota da tempo come un sistema chiuso che utilizza una grande barriera per bloccare qualsiasi input non correlato allo sviluppo delle proprie applicazioni. Tuttavia, ha dovuto adattarsi ai nuovi standard europei e convertire il suo sistema operativo in uno spazio più accessibile.

Sebbene sia ancora molto particolare, Safari è uno dei migliori browser, perché Protegge gli utenti da molti malware Quando entrano in siti fraudolenti. Durante le analisi dell'OCU, A 68%al confine con l'efficacia del bordo.

Mozilla Firefox

Firefox ha guadagnato fama come uno dei browser Più potente in termini di livello di sicurezzaMa col passare del tempo gli utenti hanno iniziato a perdere peso. Questo perché c'è ancora molta strada da fare per raggiungere l'efficacia degli altri tre programmi citati, dal momento che Mozilla non è noto per creare un browser veloce e semplice.

Sebbene Firefox disponga di una modalità di navigazione sicura che impedisce il rilevamento dei siti visitati, OCU gli conferisce una medaglia di bronzo con il rilevamento… 60% su Windows e 63% su Mac.

l'opera

L'ultimo arrivato sul mercato è Opera, che godeva di un'ottima reputazione nella sua versione mobile, successivamente portata su quella per computer. Sebbene questo sia il browser meno utilizzato oggi, ha un blocco annunci integrato, un blocco tracker e VPN gratuite e premium.

Tuttavia, OCU non è del tutto convinta e colloca Opera all'ultimo posto con una statistica globale di 60% su dispositivi Windows e 57% su computer Mac.