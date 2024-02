Non sono pixel, ma 25.000 pezzi LEGO che ricreano la mappa di The Legend of Zelda su NES

Il suo autore ha lavorato a questo progetto per circa quattro mesi

Sono passati quasi 40 anni da quando The Legend of Zelda ha invaso le nostre case e Nintendo ha creato una delle sue serie più leggendarie. Come possiamo dimenticare? Link prende in mano la sua spada per la prima volta Per affrontare i pericoli che lo attendevano su quell'indimenticabile mappa a 8 bit.

Se aggiungiamo un fan LEGO a questo leggendario videogioco, otteniamo davvero la combinazione perfetta. Ian Roesma ha modellato l'intera prima mappa Zelda dal NES, emulando tutti i pixel che popolano il suo mondo. In totale ci è voluto 25000 pezzi E quasi quattro mesi di lavoro per realizzarlo.

durante KotakuRosmah ha spiegato cosa lo ha spinto a realizzare questo progetto. per lui, Leggenda di Zelda Del 1986 è il lavoro che lo ha profondamente influenzato:

“Cercavo qualcosa che avesse un significato personale per me. Zelda per NES è particolarmente nostalgico perché, nel mio caso, era l'inizio dei giochi open-world. Lo sviluppatore lascia semplicemente il giocatore da qualche parte e tu decidi dove vuoi andare.” e cosa vuoi fare: “È il miglior tipo di gioco”.

Ha usato Rosmah, cercando di riempire un ampio spazio su una delle pareti di casa sua Collegamento interrotto, un sito web che ti consente di acquistare pezzi specifici per formare le tue costruzioni. In totale abbiamo 493 nemici, 2779 alberi e alcune misure Altezza 76 cm e larghezza 2,17 metri. quasi nulla.

“Non ho piani per un'altra costruzione epica, ma penso sempre a cosa potrebbe essere costruito con i LEGO che avrebbe un significato personale per me”, ha spiegato Ian del progetto futuro.

