L’editing genetico CRISPR potrebbe aiutare i pazienti ciechi a riacquistare la vista

Il campo della genetica sta assistendo ad una rivoluzione senza precedenti grazie al sistema di editing CRISPR, dove è addirittura arrivata Rigenerazione delle cellule retiniche. Questo progresso preannuncia una potenziale soluzione alla cecità e ai problemi alla vista causati dai danni alla retina, un problema che finora sembrava irrisolvibile negli esseri umani.

La retina, essenziale per la vista, è costituita da cellule nervose specializzate che possono essere danneggiate irreversibilmente da malattie o traumi. A differenza degli esseri umani, alcuni animali, come i pesci e gli uccelli, hanno una straordinaria capacità di rigenerare questi neuroni essenziali.

Il segreto sta nelle cellule Müllerglia, presenti nella retina, che in queste specie possono diventare neuroni funzionali dopo un infortunio. Tuttavia, nei mammiferi, compreso l’uomo, queste cellule rispondono formando cicatrici e infiammazioni, senza generare nuovi neuroni.

Il futuro della rigenerazione retinica

IL Ultime ricerche in questo campoguidato da Tommaso Reh E pubblicato in Rapporti sulle cellule staminalirivela una scoperta rivoluzionaria: è possibile indurre la glia di Müller umana a trasformarsi in neuroni. Questo processo, finora senza precedenti nei mammiferi, si ottiene attraverso la modificazione genetica che attiva programmi genetici specifici, imitando il processo naturale dei pesci.

Lo studio di Rih e del suo team mostra che modificando geneticamente le cellule gliali umane di Müller, Ciò potrebbe adottare proprietà neuronali simili a quelle trovate nei neuroni immaturi della retina.. Questa scoperta apre un percorso completamente nuovo per riparare la retina nelle persone che hanno subito la perdita di cellule nervose a causa di malattie o traumi.

Anche se i risultati sono promettenti, ci sono ancora delle sfide da affrontare. Lo studio attuale era basato su cellule gliali di Müller immature e resta da determinare se tecniche simili possano essere efficaci nelle cellule gliali di Müller adulte. Inoltre, l’efficienza di questo processo e la sua applicabilità in trattamenti su larga scala sono questioni che richiedono ulteriori indagini.

CRISPR è una tecnologia di modifica genetica che agisce come una forbice molecolare, consentendo agli scienziati di tagliare e modificare il DNA con estrema precisione. Per capirlo in modo semplice, il DNA può essere pensato come un enorme ricettario contenente… Tutte le istruzioni per costruire e mantenere un organismo.

Questo libro è pieno di ricette che sono geni, definendone le caratteristiche come Colore o altezza degli occhi. CRISPR viene utilizzato per apportare modifiche specifiche a queste ricette. Funziona così: gli scienziati progettano un RNA guida, Una molecola in grado di leggere e accoppiarsi Con una sequenza di DNA specifica.

Questa guida porta il sistema CRISPR nel punto esatto del libro di cucina, DNA, dove desideri apportare la modifica. Una volta nel posto giusto, le forbici molecolari CRISPR tagliano il DNA. Poi il suo Il sistema di riparazione del DNA della cellula Inizia il lavoro per riparare questa rottura, ma durante questo processo gli scienziati possono apportare modifiche o correzioni alla sequenza del DNA.

questo metodo Ha rivoluzionato la ricerca geneticaCiò consente non solo di comprendere meglio i geni e le loro funzioni, ma anche di sviluppare cure per le malattie genetiche, migliorare le colture agricole e molto altro ancora. La facilità, l’accuratezza e l’efficienza di CRISPR lo rendono uno strumento potente e promettente nel campo della biotecnologia.