Non c’è modo migliore per festeggiare il Natale che con le offerte AliExpress

Il periodo natalizio ha già iniziato a illuminare le strade e quale modo migliore per festeggiare se non immergendosi nello spirito natalizio Offerte tecnologiche AliExpress.

Dagli accessori tecnologici all'avanguardia ai dispositivi intelligenti che rendono la vita più comoda

Fino al prossimo 16 dicembre, puoi ottenere tutta la tecnologia che ami a prezzi incredibili.

Inoltre, grazie ai codici promozionali:

AEES005: Sconto di 5€ per acquisti con un minimo di 50€.

AEES010: Sconto di 10€ sull'acquisto con un minimo di 100€.

AEES025: Sconto di 25€ sull'acquisto con un minimo di 200€.

AEES040: Sconto di 40€ sull'acquisto con un minimo di 300€.

Ogni codice può essere utilizzato solo una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Spagna. Inoltre, questi codici non sono validi sui prodotti virtuali.

Gli smartphone sono i regali delle star

Come ogni anno, i regali di punta saranno gli smartphone, poiché sono i dispositivi a cui sono interessati quasi tutti gli utenti, appassionati di tecnologia o meno.

Ci sono molti prezzi scontati, come con Redmi Nota 12 Pro Plus, un dispositivo che costa solo adesso 286,99 euro.

Xiaomi

Lo schermo di questo dispositivo è del tipo OLED da 6,67 pollici a 120 Hz Frequenza di aggiornamento. Il mago governa all’interno Dimensioni MediaTek 1080 Insieme a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il reparto fotografico è sorprendente con un sensore posteriore principale 200 megapixelOltre a uno da 8 e uno da 2 megapixel. Quello per i selfie è da 16MP. La batteria ha 5000mAh E un sistema di ricarica incredibilmente veloce 120 watt Puoi ottenere una carica del 100% in soli 19 minuti.

Anche quello che molti considerano il terminale Android più autentico di sempre è disponibile a un prezzo fortemente scontato. Puoi portarlo a casa Senza telefono (2) Appena 579 euro.

Questa stazione ha il proprio processore Qualcomm Snapdragon 8+ prima generazione con 12 GB di RAM e 256 GB Spazio di archiviazione, più schermo OLED da 6,7 ​​pollici Con 120 Hz e HDR10+.

Per quanto riguarda le telecamere, sono installate sul retro Due sensori da 50 MPMentre la risoluzione della fotocamera frontale raggiunge i 32 megapixel. la batteria 4.700 mAh Con un carico di 45 watt

Un altro buon esempio degli sconti interessanti è OnePlus Nord C3 Lite, il suo prezzo è stato ridotto al solo costo 194 euro.

Il costo è eccezionale, perché è una stazione Schermo LCD da 6,72 pollici con frequenza di 120 Hz La frequenza di aggiornamento è accompagnata da una fotocamera posteriore principale 108 megapixel Sono presenti altri due sensori con una risoluzione di 2 megapixel ciascuno, oltre ad una fotocamera frontale da 16 megapixel.

la batteria 5000mAh Con ricarica rapida da 67 W e il processore che controlla l’intero dispositivo è un Qualcomm Snapdragon 695 5G.

Se desideri collegare uno smartphone a un tablet, sentiti libero di acquistarlo Redmi iPad SE, poiché il suo prezzo si riduce solo al costo 158 euro.

Xiaomi

In questo caso, il tablet ha uno schermo Schermo LCD da 11 pollici, frequenza 90 Hz Frequenza di aggiornamento.

Dentro lui comanda Qualcomm Snapdragon 680 Come processore con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. la batteria 8.000 mAh Dispone di ricarica rapida da 18 W.

Tecnologia per la casa, un altro bel regalo

Ci sono molti dispositivi che puoi regalare in modo che chiunque possa completare la propria casa quando si tratta di tecnologia.

Uno di questi è l'aspirapolvere robotico Roborock Q7Max, che viene ridotto ad avere solo valore 295,39 euro.

È un aspirapolvere robot che può anche pulire e ha una potenza di aspirazione di 4200 Pa.

Lui Sistema LiDAR Roborock PreciSense Dà al robot la capacità di sapere come pulire ogni area in modo più efficiente.

Lo sfregamento è molto efficace con 30 livelli di flusso d’acqua Per adattarlo alle esigenze di ogni momento. È anche lavabile 240 mq in un colpo solo. La batteria di questo robot aspirapolvere è 5.200 mAhCiò gli consente di funzionare fino a 3 ore senza interruzioni.

Un'altra opzione è quella di acquistare o regalare una friggitrice ad aria Friggitrice ad aria con microdati Appena 46,37 euro.

Questa friggitrice non utilizza olio, ma tutto avviene utilizzando l’aria. per lui Capacità 4,5 litri. Include un sistema di circolazione dell’aria calda a 360 gradi in modo che il cibo venga cotto in modo uniforme su tutti i lati.

lui ha touch screen Organizza tutte le impostazioni della cucina oltre ai programmi predefiniti e programmati per controllare l’inizio del lavoro.

