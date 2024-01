Abbiamo provato Creative Live! Scopri 4K, la webcam controllata dai gesti

Il protagonista di questa analisi è Creative Live! Meet 4K non è una tipica webcam se si tiene conto del suo design originale e del fatto che include funzionalità che la rendono un dispositivo intelligente. Sono abituato a piccoli modelli attaccati allo schermo di un computer, mostrano un'estetica progettata per stare su una scrivania. È grande, con dimensioni di 254,5 x 97,8 x 97,8 mm, ma è elegante e la sua buona qualità costruttiva ne garantisce la durata.

La sua stabilità è eccellente e ciò che più colpisce è che nella zona superiore dispone di un pannello touch dal quale è possibile accenderlo e spegnerlo, regolare il volume, attivare e disattivare il microfono… La sensibilità di questo pannello è ideale, e con il dispositivo acceso puoi vedere come attorno a questo pannello ci siano dei bordi che cambiano i loro colori a seconda che si scelga l'una o l'altra opzione.

Inizio ed esperienza

Avvia e avvia Creative Live! Compatibile con Windows e macOS, Meet 4K è incredibilmente semplice. Nella parte inferiore posteriore è presente una porta USB-C per il collegamento a un computer (cavo incluso) e una spina per collegarlo alla rete elettrica (incluso anche l'adattatore). Non è necessario scaricare alcun driver perché il computer lo riconosce automaticamente.

La webcam, che funziona con piattaforme come Teams, Skype e Zoom, garantisce una buona esperienza utente, essendo ideale non solo per gli utenti privati ​​che cercano un modello avanzato ma anche per lezioni e riunioni online. Si distingue per il sensore Sony Starvis IMX415 Riproduce immagini con risoluzione 4K, quindi la qualità dell'immagine è elevata. In questo senso è possibile scegliere tra diverse modalità di utilizzo a cui si accede dal touchpad sopra menzionato.

Molto interessante è il “tracciamento automatico” che, grazie all'intelligenza artificiale e alla tecnologia di riconoscimento facciale, garantisce che l'utente rimanga sempre al centro della scena.

Ma questa non è l'unica tecnologia smart che propone, perché attraverso i movimenti della mano è possibile applicare la funzione zoom per ingrandire o ridurre la scena; All'inizio è difficile padroneggiare questa funzione, ma dopo diverse sessioni riuscirai a padroneggiarla. Dal punto di vista audio, le sue quattro coppie di microfoni omnidirezionali captano perfettamente il suono proveniente da qualsiasi direzione. La voce dell'interlocutore viene ascoltata in modo chiaro e preciso.

Altri dati di interesse

Con un campo visivo di 115 gradi, funziona anche come altoparlante e se scarichiamo il software SmartCommons Kit (compatibile solo con Windows) è possibile regolare parametri come luminosità, contrasto o esposizione per migliorare l'esperienza di utilizzo. Esso.

È inoltre possibile attivare funzioni aggiuntive come VoiceDetect (silenzia e attiva automaticamente il microfono quando si parla) e NoiseClean In and Out: mentre la prima riduce i rumori di fondo provenienti dall'esterno per sentire più chiaramente l'interlocutore, la seconda elimina ogni rumore intorno a noi in modo che possiamo sentire Abbiamo votato meglio. Viene fornito anche con un telecomando per personalizzare alcune impostazioni come la messa a fuoco o l'angolo di visione se preferiamo non utilizzare il touchpad.