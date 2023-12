Square Enix illumina l'eShop di Nintendo Switch con nuove offerte speciali di Natale

Ottime novità in arrivo da Square Enix. A quanto pare, l'azienda ha lanciato una nuova promozione con sconti sull'eShop di Nintendo Switch.

Al momento le offerte sono per lo più annunciate Europa e America. Tuttavia, se non disponi di un account in queste aree e sei interessato a ricevere un'offerta, puoi trovare il nostro tutorial per l'accesso al negozio online altrove a questo link.

Eccoli, disponibili Fino al 3 gennaio 2024 su Nintendo Switch:

Gioco prezzo scontato Attrice rinascimentale $ 14,99 (era $ 29,99) Il mondo delle meraviglie di Balan $ 5,99 (era $ 39,99) Un misterioso dungeon chocobo per tutti gli amici $ 15,99 (era $ 39,99) ChocoboGB $ 19,99 (era $ 49,99) Chrono Cross: edizione Radical Dreamers $ 9,99 (era $ 19,99) Raccogli mana $ 19,99 (era $ 39,99) Raccolta di SaGa Final Fantasy Legend $ 9,99 (era $ 19,99) Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion $ 29,99 (era $ 49,99) Avventura del drago $ 3,24 (era $ 4,99) Dragon Quest II – Stelle della linea leggendaria $ 4,21 (era $ 6,49) Dragon Quest III $ 8,11 (era $ 12,49) Tesori di Dragon Quest $ 35,99 (era $ 59,99) Incontri nei sotterranei $ 11,99 (era $ 29,99) L'influenza della paura è il nostro maestro $ 1,99 (era $ 19,99) Edizione rimasterizzata di Final Fantasy Crystal Chronicles $ 11,99 (era $ 29,99) Final Fantasy IX $ 8,39 (era $ 20,99) Final Fantasy VII $ 6,39 (era $ 15,99) Final Fantasy VIII rimasterizzato $ 7,99 (era $ 19,99) Final Fantasy X/X-2 HD rimasterizzato $ 19,99 (era $ 49,99) Final Fantasy XII: L'era dello zodiaco $ 19,99 (era $ 49,99) Final Fantasy XV edizione tascabile HD $ 11,99 (era $ 29,99) Harvestella $ 29,99 (era $ 59,99) Sono Setsuna $ 15,99 (era $ 39,99) Infinity Strash: Dragon Quest, Die Adventure $ 40,19 (era $ 59,99) Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Versione Cloud Remix $ 15,99 (era $ 39,99) Kingdom Hearts: Melodia della Memoria $ 23,99 (era $ 59,99) Kingdom Hearts HD 2.8 Cloud rilascia il capitolo finale del Prologo $ 19,99 (era $ 49,99) Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) Edizione Cloud $ 19,99 (era $ 49,99) Kingdom Hearts Integrum è un capolavoro per il cloud $ 35,99 (era $ 89,99) La leggenda di Manà $ 14,99 (era $ 29,99) Ho perso un ambasciatore $ 14,99 (era $ 49,99) NEO: Il mondo sta finendo con te $ 23,99 (era $ 59,99) NIR: Automazione $ 23,99 (era $ 39,99) Octopath Viaggiatore II $ 41,99 (era $ 59,99) Oninaki $ 19,99 (era $ 49,99) Vista paranormale: i sette misteri di Honjo $ 13,99 (era $ 19,99) Saga romantica 2 $ 4,99 (era $ 24,99) Saga romantica 3 $ 8,69 (era $ 28,99) Romancing SaGa: Minstrel Song rimasterizzato $ 17,49 (era $ 24,99) Saga Frontier rimasterizzata $ 12,49 (era $ 24,99) SaGa Scarlet Grace: Aspirazioni $ 8,99 (era $ 29,99) Festa degli speleologi $ 5,99 (era $ 29,99) Star Ocean: prima partenza R $ 6,29 (era $ 20,99) Tattiche degli orchi: rinascita $ 24,99 (era $ 49,99) L'ultima battuta teatrale della striscia $ 29,99 (era $ 49,99) L'affare del centenario: la storia di Shijima $ 19,99 (era $ 49,99) Cronaca di Dewfield $ 23,99 (era $ 59,99) Prove di Mana $ 24,99 (era $ 49,99) Vita quotidiana diversa $ 14,49 (era $ 28,99) Voce delle carte: Bestie da soma $ 14,99 (era $ 29,99) La Voce delle Carte: La Vergine Abbandonata $ 14,99 (era $ 29,99) Suono di carte: Ruggito del Drago dell'Isola $ 14,99 (era $ 29,99)

cosa ne pensi? Puoi trovare promozioni simili di altre aziende a questo link.

Fontana.