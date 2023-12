Come bloccare le chiamate da numeri nascosti, sconosciuti e spam sul tuo cellulare

{{#values}} {{#ap}} {{/ap}} {{^ap}} {{/ap}} {{/valori}}

IL Chiamate non richieste È una delle maledizioni portate dal mondo di oggi che ci accompagna ovunque con il cellulare. Sebbene risorse come La lista di Robinson O restrizioni aggiunte di recente Diritto generale delle comunicazioniQueste cose accadono ancora, con grande disperazione di molti utenti. Ora è possibile impostare Serrature efficaci Con sistema operativo mobile E nel caso i phoneCon aiuto Applicazioni di terze parti. Spieghiamo come farlo.

Blocca le chiamate da numeri nascosti e sconosciuti su Android

Android offre a Scelta condivisa Per bloccare numeri nascosti e sconosciuti o numeri che non abbiamo in rubrica senza distinguerli. Quindi attiva questa opzione Tutte le chiamate che non provengono dai tuoi contatti salvati verranno bloccate. È necessario seguire i seguenti passaggi:

Apri l'applicazione telefono Sul tuo cellulare Android.

Sul tuo cellulare Android. Fare clic sul menu Tre punti Verticale, nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona Impostazioni .

Verticale, nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona . toccare Numeri bloccati .

. Nella sezione sconosciutoAttiva il cursore delle opzioni Blocca le chiamate da numeri sconosciuti. Una volta attivato, non riceverai chiamate o SMS da numeri che non conosci.

Blocca le chiamate da numeri nascosti e sconosciuti su iPhone

Come in Android, la funzione di blocco delle chiamate di iOS non distingue tra numeri nascosti e sconosciuti, ma differisce in questo. Non influisce sui messaggi SMS e supporta le chiamate dai numeri che l'utente ha chiamato di recente, anche se non è salvato nel tuo calendario. Per attivarlo, attenersi alla seguente procedura:

Entrata Impostazioni Dal tuo iPhone e scegli telefono .

Dal tuo iPhone e scegli . Clic Stupidi sconosciuti Attiva la barra di scorrimento.

Blocca le chiamate indesiderate su iOS

Qui troviamo una grande differenza tra i due sistemi operativi, ovvero che sebbene Android abbia opzioni native per bloccare le chiamate indesiderate, iOS n. Nel caso di un iPhone, devi utilizzare app come TrueCaller, una delle app più popolari del settore. È necessario seguire i seguenti passaggi:

vai a App Store Scarica un'app che rileva e blocca le telefonate indesiderate.

Scarica un'app che rileva e blocca le telefonate indesiderate. vai a Impostazioni > telefono .

> . Insiste Blocco e identificazione delle chiamate .

. In Consenti a queste app di bloccare le chiamate e fornire l'ID chiamanteAttiva o disattiva l'applicazione installata a tale scopo.

Blocca le chiamate indesiderate su Android

Oltre alla possibilità di filtrare le chiamate indesiderate, Google lo consente anche Identifica i tuoi numeri e i numeri aziendali. In questo modo potrai conoscere la provenienza delle chiamate che hanno cercato di contattarti e che sono state registrate registro chiamate, Anche se il tuo cellulare lo rifiuta. Per attivare queste opzioni, attenersi alla seguente procedura: