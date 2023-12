Samsung e Netflix collaborano per dare vita al mondo di “The Squid Game” in un'esperienza live coinvolgente – Samsung Latin America Newsroom

Squid Game: The Trials porta il gioco interattivo a nuovi livelli su smart TV e smartphone Samsung Galaxy

Annunciato Samsung Electronics Co., Ltd Oggi è diventata partner ufficiale dell'imminente coinvolgente esperienza spin-off di Netflix, “Squid Game: The Trials”. Utilizzando la più recente tecnologia Samsung, questa coinvolgente esperienza di cultura pop offre un'esperienza di gioco coinvolgente e interattiva con gli ultimi Galaxy Smart TV e smartphone Samsung.

I fan della fortunata serie Netflix “The Squid Game” (“Gioco dei calamari“”) e “Il gioco dei calamari: sfida” (“Gioco dei calamari: sfida“) Ora possono registrarsi per partecipare a un'esperienza unica che permetterà loro di vagare per luoghi iconici e competere in giochi creati e ispirati alla serie. Novità”Gioco Squid: Prove“Ora aperto ai visitatori a Los Angeles, durante il nuovo anno, con piani di espansione in altre città in tutto il mondo.

“Siamo entusiasti di collaborare con Netflix per offrire esperienze di intrattenimento uniche nel settore”, ha affermato Cheulgi Kim, vicepresidente esecutivo e responsabile vendite e marketing per Visual Display Business presso Samsung Electronics. “Grazie alla straordinaria qualità dell’immagine del Neo QLED 8K, sia i fan che i partecipanti potranno immergersi nell’ambiente e creare ricordi indimenticabili”.

“Gioco Squid: Prove“Sfrutta i vantaggi dei televisori Galaxy di prossima generazione e dei dispositivi mobili Samsung in tutti i singoli giochi per offrire un'esperienza coinvolgente definitiva. I partecipanti esploreranno aree di esperienza circondate dai televisori Samsung Neo QLED 8K e 4K e da The Frame, che sono stati installati per offrire di più potenza ed entusiasmo per i giochi.

All’ingresso, il Samsung Neo QLED 8K accoglie i visitatori mostrando un trailer del film “The Squid Game: The Challenge”. Alimentato dal processore Neural Quantum 8K, il Neo QLED aggiorna i contenuti alla straordinaria risoluzione 8K in tempo reale, consentendo ai partecipanti di immergersi immediatamente nel mondo vibrante e dettagliato del mondo “Squid Game”.

I visitatori potranno anche godersi le ultime innovazioni della gamma di telefoni Samsung attraverso varie esperienze con Galaxy Z Flip5 e Galaxy S23 Ultra. Samsung offre l'opportunità di sperimentare la tecnologia più recente, combinando le sue risorse di punta con le scene più memorabili del film “The Squid Game”.

“Il rapporto di lunga data tra Samsung e Netflix si basa su un obiettivo comune: accendere passioni e aiutare le persone a scoprire nuovi mondi”, ha affermato Stephanie Choi, vicepresidente esecutivo e chief marketing officer di Mobile eXperience Business presso Samsung Electronics. “Grazie al nostro rapporto aperto e collaborativo, possiamo aprire portali verso esperienze nuove e coinvolgenti”.

Durante Red Light e Green Light – la sfida più famosa di “The Squid Game” – Galaxy S23 Ultra catturerà i momenti chiave del gioco con Hyperlapse e foto ad alta risoluzione.

Grazie alla precisione che offre, la S Pen è un componente chiave della Dalgona Digital Challenge poiché aiuta i giocatori ad affrontare un compito emozionante e sensibile alla pressione, come ritagliare forme precise dal famoso biscotto coreano. I visitatori possono godersi il gioco sullo schermo coinvolgente e ultra-wide del Galaxy S23 Ultra e sfidarsi con cinque livelli di difficoltà. I giocatori possono anche controllare la loro posizione in classifica. Inoltre, la S Pen può essere utilizzata anche per scattare foto di gioco e condividerle una volta terminato.

Le immagini di entrambi i giochi possono essere condivise istantaneamente utilizzando Quick Share[1] Oppure scaricalo via e-mail. Ci sarà anche uno stand FlexCam Selfie, dove la FlexCam del Galaxy Z Flip5 consentirà ai visitatori di scattare foto a mani libere da diverse angolazioni, che potranno scaricare per incorniciarle.

Al termine dei giochi, i partecipanti potranno recarsi nella sala VIP e guardare le sfide in corso sull'ampio schermo da 85 pollici di The Frame. Grazie alla più recente tecnologia di visualizzazione opaca, il Lifestyle TV offre un'esperienza visiva superiore che emula la maestosa atmosfera delle stanze del Leader nella serie.

Disponibilità

I fan dell'universo “Squid Game” di Netflix possono saperne di più e acquistare i biglietti per “Gioco Squid: Prove” In https://www.netflix.com/tudum/squid-game-the-trials Oppure su Ticketmaster.com. I biglietti sono già disponibili e saranno in vendita per un periodo limitato fino al nuovo anno.

[1] Quick Share è disponibile su smartphone Galaxy, Galaxy Tab e Galaxy Books e su Android 10, One UI 2.1 e versioni successive. I dispositivi e le funzionalità disponibili potrebbero essere soggetti a modifiche. Connessione BLE (Bluetooth Low Energy) e Wi-Fi Direct necessarie per consentire la condivisione rapida.