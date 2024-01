Le leghe di nuova generazione cambieranno ciò che sappiamo sui metalli: sarà una rivoluzione silenziosa

La tecnologia della stampa 3D ha consentito un salto di qualità dei metalli

La stampa 3D è stata uno dei grandi sviluppi del nostro tempo Foto: DALL-E

Ci sono materiali presenti nella nostra vita quotidiana che sembrano immutabili, ma la loro lavorazione è cambiata negli anni in modo sorprendente. Un ottimo esempio è il nuovo cemento in grado di immagazzinare elettricità, ma attirano l’attenzione anche le leghe con cui sono realizzati i nostri telefoni cellulari. Per millenni si è lavorato sui metalli, ma ora sembra che le cose siano destinate a cambiare radicalmente con la produzione di nuove leghe molto interessanti.

Senza fare troppo rumore, stiamo ora vedendo come stanno emergendo nuovi modi di creare leghe che siano proprio così Davvero durevole, resistente e flessibileCiò combina i grandi benefici di diversi minerali e consente di superare i principali problemi esistenti fino ad ora. Pertanto, dal 2022, sono stati condotti diversi studi che hanno raggiunto questo obiettivo Successi travolgenti.

Minerali che possono cambiare tutto

Un gruppo di ricercatori provenienti da diverse università degli Stati Uniti Ha pubblicato un articolo sulla rivista Nature Spiegano come hanno sviluppato un nuovo metodo per produrre leghe, ottenendo materiali che combinano entrambi Più forte e più flessibile di prima che fosse indurito Con questa tecnologia. Questa svolta promette di rivoluzionare praticamente qualsiasi settore che utilizzi metalli: dalle automobili del futuro ai telefoni cellulari o alle macchine progettate per durare molti anni. Inoltre, anche una squadra cinese Un articolo più recente è stato pubblicato su Nature Spiegare la progettazione delle stampanti 3D che possono aiutare a migliorare tutti questi aspetti.

Le leghe, che sono combinazioni di elementi metallici come l'acciaio (ferro, in questo caso mescolato con un metallo come il carbone) e il bronzo (rame e stagno), sono vitali in settori come l'edilizia, i trasporti e l'elettronica. Ma pongono due problemi fondamentali: Le leghe dure sono generalmente fragili Tendono a rompersi sotto pressione, mentre quelli flessibili si piegano facilmente. Da qualche tempo questo è possibile Toppa Tuttavia, questo problema si presenta con le leghe a media e alta entropia che combinano entrambi i fattori nella massima misura possibile La nuova soluzione mira ad essere più durevole.

Per migliorare questa tecnica, il team dietro la ricerca ha utilizzato una tecnica Stampa laser 3D Ciò ha permesso di migliorare le leghe ad alta entropia in modo davvero notevole, rendendo i metalli più malleabili, malleabili oltre che resistenti. Questo anche se forse non lo notiamo nella nostra vita quotidiana. Può essere fondamentale per molti settori Migliorano la nostra qualità della vita.

Questo metodo produce fogli sottili ad alta resistenza, con bordi che consentono una certa flessibilità. Infatti, se se ne analizza la microstruttura, si riscontra una struttura che ricorda una rete di fili disposti in modo casuale, che conferiscono alla lega un limite elastico eccezionale e La capacità di poterlo allungare in modo superiore rispetto ai metalli con altre tecniche.

Ci troveremo quindi di fronte a una scoperta rivoluzionaria che ci permetterà di realizzare materiali resistenti anche ai compiti previsti Costruire un'astronaveComprendere che il metallo può essere resistente e flessibile in modo definitivo e rompere una barriera che la tecnologia e la conoscenza non sono ancora riuscite a raggiungere.

In sintesi troviamo i seguenti aspetti:

Grazie alla stampa 3D sono riusciti a creare un metallo duro e resistente, ma allo stesso tempo flessibile.

Ciò consente di migliorare le leghe che fino ad ora erano molto fragili.

Ciò significherà un salto di qualità di molteplici metalli che verranno utilizzati negli edifici, nei veicoli e persino nelle astronavi.

