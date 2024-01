Passaggi per attivare le notifiche di sicurezza di WhatsApp | Dati

Whatsapp messenger Mag continua a sviluppare nuovi strumenti di sicurezza nel suo servizio di messaggistica istantanea, come bloccare le conversazioni con l'impronta digitale o i codici di accesso per evitare che il tuo account venga rubato. Tuttavia, da Mag ti diremo come sapere quando hai cambiato un contatto o il tuo combinazione del codice di sicurezza.

Sicuramente hai già visto la notifica “Hai cambiato il tuo codice di sicurezza utilizzando (nome contatto)”, cosa significa? di base, Uno dei tuoi contatti o membri del gruppo ha registrato il proprio account su un altro smartphoneO perché il precedente è stato danneggiato, lo vuoi rinnovare, oppure è stato vittima di un furto.

Aspetto: Perché non dovresti rispondere alle chiamate con prefisso 234 su WhatsApp?

Tutte le chat WhatsApp personali e di gruppo contengono un “codice di sicurezza” di 60 cifre, una stringa digitale unica al mondo. Verifica che tutto ciò che condividi o ricevi sia soggetto a un meccanismo di sicurezza crittografato end-to-end. Come abbiamo detto prima, il codice cambia quando l'altra persona ripristina il suo account su un altro dispositivo mobile. Vuoi attivare la notifica di sicurezza? Ti diremo come farlo di seguito.

Ecco come abilitare le notifiche di sicurezza su WhatsApp

Per prima cosa, dai un'occhiata WhatsApp Non hai aggiornamenti in sospeso.

Non hai aggiornamenti in sospeso. Ora apri l'app e tocca l'icona dei tre punti nell'angolo in alto a destra.

Verranno visualizzate diverse opzioni.

Tocca quello che dice “Impostazioni”.

Il passo successivo è cliccare su “ account “.

“. Quindi premere “ Notifiche di sicurezza “.

“. Infine, accendi l'interruttoreVisualizza le notifiche di sicurezza su questo dispositivo“.

Hai trovato interessante questo trucco di WhatsApp? Ti diciamo che questa app di messaggistica è in costante cambiamento e aggiornamento, quindi appaiono sempre nuove scorciatoie, codici e strumenti che renderanno più piacevole la tua esperienza di invio o ricezione di testi, adesivi o contenuti multimediali. Per continuare a scoprire le novità ti basterà inserire il seguente link contenente altre note WhatsApp in Mag, e il gioco è fatto. Non perderlo!

Seguici sui nostri social network: