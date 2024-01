Le montagne più veloci di Palworld: atterrare, nuotare e volare

Le Isole Palápagos di Palworld sono molto vaste e se vuoi vedere tutto ciò che hanno da offrire, avrai bisogno di una cavalcatura veloce. Ecco le cavalcature più veloci di Palworld nelle categorie terra, nuoto e volo.

L'avvincente mix di meccaniche di sopravvivenza e di raccolta di creature di Palworld ha catturato l'immaginazione di milioni di giocatori. Nonostante sia solo in accesso anticipato, il team di Pocketpair sta lavorando duramente per rilasciare nuove patch per migliorare il gioco.

Con il suo elenco di oltre 100 amici, il gioco offre ai giocatori moltissimi motivi per riempire il proprio Paldeck, sia che stiano cercando i migliori amici minatori di Palworld o i migliori amici taglialegna.

L'articolo continua dopo l'annuncio.

L'articolo continua dopo l'annuncio.

Naturalmente, se stai cercando degli amici, dovrai essere in grado di muoverti velocemente. Ecco una guida per le cavalcature più veloci di Palworld per muoversi sulla terra, nuotare e volare.

contenuto

Coppia tascabile

La cavalcatura terrestre più veloce di Palworld

La cavalcatura terrestre più veloce di Palworld è leggendaria Necromo.

Questo Pal non è solo la montagna più veloce sul terreno in Palworld, ma consente anche al giocatore di fare un triplo salto, rendendo gli spostamenti un gioco da ragazzi. Tuttavia, Necromus viene trovato dopo la battaglia contro il boss finale che richiede di affrontare due amici leggendari contemporaneamente.

L'articolo continua dopo l'annuncio.

L'articolo continua dopo l'annuncio.

Avrai bisogno del miglior equipaggiamento e equipaggiamento da combattimento che puoi raccogliere per catturarlo. Dovrai anche raggiungere il livello tecnologico 49 prima di poterlo guidare.

Coppia tascabile

Per i giocatori che stanno ancora aspettando il nemico prima di essere pronti ad affrontare Necromus e Palladius, sono disponibili in anticipo una serie di veicoli adatti:

Di questi tre, Pyrin è la cavalcatura terrestre più veloce di Palworld. Tuttavia, la sua cavalcatura non poteva essere sbloccata al livello tecnico 30.

Direhowl è la cavalcatura terrestre più veloce che puoi ottenere nella prima parte di Palworld e puoi fabbricare la sua cavalcatura al livello tecnologico 9. Univolt viene sbloccato poco dopo, al livello tecnologico 14, e sarà la cavalcatura terrestre più veloce prima di poter affrontare Beren e alla fine Necromus.

L'articolo continua dopo l'annuncio.

L'articolo continua dopo l'annuncio.

La montagna balneabile più veloce di Palworld

Azurobe è di gran lunga la cavalcatura nuotatrice più veloce di Palworld.

Non dovrai aspettare molto per ottenere la cavalcatura da nuoto più veloce di Palworld. La cavalcatura Azurobe può essere realizzata al livello tecnologico 24, ma si trova solo nell'acqua, quindi avrai bisogno di un'altra cavalcatura nuotatrice o volante per trovarla.

Registrati gratuitamente su Dexerto e ottieni: Visualizza meno annunci|Modalità scura|Offerte su giochi, TV, film e tecnologia

Coppia tascabile

Non ci sono così tante opzioni di nuoto alpinismo a Palworld rispetto ad Azurobe. I due migliori sono Survent e Chilet.

Survent è il più veloce dei due e la sua cavalcatura viene sbloccata presto, al livello tecnologico 10. Se ti piacciono di più Chillet e il suo doppio elemento Ghiaccio/Drago, puoi sbloccare la sua cavalcatura al livello tecnologico 13.

L'articolo continua dopo l'annuncio.

L'articolo continua dopo l'annuncio.

La montagna volante più veloce di Palworld

La cavalcatura volante più veloce di Palworld è senza dubbio il leggendario Jetragon. In effetti, Jetragon è la cavalcatura più veloce dell'intero gioco, essendo più del doppio più veloce di qualsiasi amico su terra, mare o aria.

In linea con la sua folle velocità, Jetragon è fondamentalmente il boss finale di Palworld Early Access e abbiamo una guida su dove trovarlo e catturarlo. Invece di cavalcare, per cavalcare questo amico, devi creare il lanciarazzi Jetragon, che viene sbloccato al livello massimo tecnologico di 50.

Coppia tascabile

Avrai difficoltà a raggiungere Jetragon e avrai bisogno di una cavalcatura volante all'inizio e alla metà del gioco Palworld. Le migliori opzioni sono

L'articolo continua dopo l'annuncio.

L'articolo continua dopo l'annuncio.

Puoi trovare il Nitehawk nell'area panoramica, che è la prima cavalcatura volante a cui puoi accedere in Palworld dopo aver fabbricato la sua cavalcatura al livello tecnologico 15. Ottieni il Vanwyrm al livello 22 per aumentare significativamente la tua velocità.

Quando sei pronto, puoi ottenere Faleris e fabbricare la sua cavalcatura al livello tecnologico 38. Sarà la cavalcatura volante più veloce di Palworld. Sarà la cavalcatura volante più veloce di Palworld, quindi potrai afferrare Divine Jetragon.

Come rendere più veloce l'installazione in Palworld

Prima di acquistare le tue installazioni finali da Palworld, c'è un modo per assicurarti che le tue installazioni siano il più veloci possibile. Ci vuole un po' di pazienza e molto amico.

L'articolo continua dopo l'annuncio.

L'articolo continua dopo l'annuncio.

Ogni amico in Palworld ha un assortimento casuale di un massimo di quattro abilità passive, molte delle quali aumentano la velocità di movimento dell'amico. Queste abilità passive sono:

Agile: aumenta la velocità di movimento del 10%

Corridore: velocità di movimento aumentata del 20%.

Rapido – Aumenta la velocità di movimento del 30%.

Se sei disposto a catturare diversi amici dello stesso tipo di fila finché non ne ottieni uno utilizzando l'abilità passiva orientata alla velocità di movimento, ti muoverai molto più velocemente.