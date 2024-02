Come apparire nella sezione Esplora di Instagram

Presentarsi in Esplora è fondamentale per ottenere visibilità su Instagram e ci sono trucchi che puoi utilizzare per farlo

Sezione Esplora di Instagram

IL Sezione Esplora di Instagram È una sezione in cui il social network ci presenta una serie di post di account che non seguiamo, ma che potrebbero interessarci. e da allora Il 50% degli utenti dei social media utilizza questa sezioneSe vogliamo ottenere visibilità e follower, essere visibili lì può essere più efficace che usare espedienti per Instagram Stories e simili. Ma essere o non essere in questa sezione non è una cosa che puoi scegliere volontariamente.

Tuttavia, ci sono piccoli dettagli a cui possiamo prestare attenzione Hanno maggiori possibilità di apparire in esso. Poi te lo spiegheremo.

Interagisci con altri utenti

Instagram considera gli account più interessanti per gli altri utenti come quelli su cui ti trovi Viene creata la comunità.

Pertanto, è meno probabile che tu venga visualizzato nella sezione Esplora se pubblichi solo le tue foto e di solito non parli con nessuno. Affinché la piattaforma consideri che il tuo account è importante e che potrebbe essere interessante mostrarlo ad altri utenti, ti consigliamo di farlo Interagisci con altri account. Metti mi piace alle loro foto e ai loro commenti, commenta le foto degli altri e Rispondi alle persone che commentano i nostri post Sono modi per mostrare a Instagram che non stiamo solo pubblicando i nostri contenuti, ma che ci stiamo anche provando Interagisci con i nostri follower.

Scegli il momento migliore per pubblicare

Non servirà a molto se ti impegni a cambiare lo sfondo delle storie di Instagram o ad aggiungere i sottotitoli se poi crei i tuoi post in un momento in cui nessuno li vedrà. Inoltre, l'algoritmo del social network preferisce che gli utenti ne tengano conto Il programma perfetto per il tuo pubblicoQuindi, se lo fai, molto probabilmente apparirà nella scheda Esplora. Se hai un account aziendale, potrai vedere le statistiche sul momento migliore per farlo Approfondimenti di Instagram.

Se non puoi accedere a queste statistiche, come regola generale ti interessa sapere che gli orari migliori per postare su Instagram in Spagna sono l'ora di pranzo (Tra le 11:00 e le 14:00(e l'ora in cui termina la giornata lavorativa)Tra le 19:00 e le 21:00). Tieni inoltre presente che la domenica è il giorno con il minor consumo sulla piattaforma.

Pubblicato in vari formati

Affinché Instagram consideri il tuo profilo interessante per visualizzare i tuoi post nella scheda Esplora, è importante che tu sfrutti tutte le opzioni che il social network ti offre per la condivisione dei contenuti: Storie, feed, live e reels.

Teniamo presente che più persone sono interessate ai nostri contenuti, più è probabile che appariamo in quella scheda. E come? Ci sono utenti per tutti i gustiÈ importante pubblicare contenuti che pensino a ciascuno di essi. Inoltre, è anche importante che Instagram dia più importanza ad alcuni contenuti rispetto ad altri. Ad esempio, se pubblichi Rulli Probabilmente otterrai maggiore visibilità rispetto a quando rimani fedele ai post nel tuo feed. Per essere sicuro di farlo bene, è sempre l'opzione migliore Diversificare E ci sono diversi tipi di post.

Condividi contenuti accattivanti con i tuoi follower

Come abbiamo visto, più Instagram presta attenzione a un account, più è probabile che decida di includerlo nella scheda Esplora, che ci offrirà Visione extra. Per essere considerato interessante dagli altri utenti, è necessario I contenuti che pubblichiamo sono coinvolgenti E utile al maggior numero possibile di persone.

Qualsiasi contenuto che pubblichiamo sul social network deve avere due caratteristiche: Sii utile ai tuoi follower E Per farsi notare. Inoltre, è importante prestare attenzione anche alle didascalie delle immagini. I contenuti user-friendly non dovrebbero essere solo visivamente attraenti, dovrebbero contribuire in qualche modo. In questo modo otterrai più interazioni e quindi più visibilità.

Un profilo Instagram con solo selfie può essere interessante per la tua famiglia o i tuoi amici, ma non da ottenere Visione ampia.

Usa hashtag e tag

Finalmente, Hashtag e tag È un altro elemento che ci aiuterà ad aumentare le nostre possibilità di comparire nella scheda Esplora.

Ad esempio, qualcuno che è un fan di una serie TV probabilmente la vedrà apparire nella scheda Esplora Contenuti contrassegnati con hashtag relativi alla serie sopra citata. Pertanto, ti consigliamo di aggiungerlo ogni volta che pubblichi contenuti relativi a un argomento Tutti gli hashtag Può fare riferimento all'argomento sopra menzionato.

D'altra parte, il Etichette di luoghi o città Possono anche aiutarci ad ottenere visibilità, poiché aggiungendoli sarà più facile che i tuoi contenuti vengano visualizzati nella scheda Esplora delle persone che si trovano su quel sito in quel momento.

Per essere sempre aggiornati sulle ultime tecnologie, Iscriviti al canale Andro4all ufficiale e approvato su WhatsApp.