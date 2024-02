Ci sono molte voci sul lancio del primer dell'iPad con pantalla OLED, fino alla fine del 2024, ci sarà un anno in cui i telefoni Apple arriveranno alla fine di uno specifico tablet. Per fare questa cosa iPad Pro OLED Vengono prodotti e venduti dai commercianti unificati nel mese di aprile.

Per farlo con le funzionalità che utilizza la mela nel presente. Non sono presenti nuovi tablet, come testimonia la storia della ditta della manzana mordida siempre di cui i nuovi sono dotati. Come sicuramente in ciò che è disponibile per fornire i dettagli della nuova generazione di tablet Apple.

Questa sarà la metà del prossimo iPad del 2024

Y su 9to5Mac Abbiamo versioni più recenti e successive della nuova generazione di iPad che saranno disponibili a marzo 2024. Sì, questa nuova era, I nuovi iPad Pro verranno forniti con ulteriori informazioni che includono un pannello OLED.. Inoltre, nei diversi modelli sono presenti fili rossi da più di 1 mm.

Per farti gasare l'idea, L'iPad Pro misura effettivamente 12,9 pollici e ha una dimensione di 6,4 mm.poi ci sono altre informazioni nei media, Il nuovo modello è collegato ad un diametro di 5 mm. La fotocamera che ha le stesse dimensioni nel modello da 11 pollici viene fornita con ulteriori informazioni sulle dimensioni dell'iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici rispettando la generazione prossima:

‌ iPad Pro‌ attuale da 11 pollici: 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm Prossimo iPad Pro‌ di 11 pulgadas: 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm ‌iPad Pro‌ versione attuale 12.9 spiega: 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm Prossimo iPad Pro‌ di 13 pulgadas: 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

La fotocamera è degna di nota per il fatto che le funzionalità dell'iPad Pro sono più costose. Oh, questo è quello che succede dopo quello che c'è che non va in me. In questo modo non abbiamo notifiche, ma è per questo che questo iPad Pro di nuova generazione è dotato per la prima volta di un display OLED.

Nel costo del pannello OLED è compreso anche il pannello LCD Apple mostra le informazioni ufficiali sulla generazione dei tablet. Inoltre, arrivato all'ultima generazione di iPad Mini, puoi aspettarti che Apple lanci il suo primo telefono in 2026 e poi lanci un nuovo tablet con Samsung e Galaxy Note.