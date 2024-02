Sono iniziate le finali del Six Invitational 2024, il più grande torneo di Raibow Six Siege

Gioco Rainbow Six Siege di Ubisoft.

Senza dubbio Rainbow Six Assedio È uno dei giochi più popolari nella scena degli eSport. Dal suo lancio nel 2015, è diventato… Arciere tattico Ubisoft Ha conquistato la scena e in questi quasi dieci anni non ha fatto altro che crescere. Questo fine settimana ci sono le finali Sei inviti 2024, che riunisce le migliori squadre del mondo e segna anche l'inizio di un nuovo anno di contenuti di gioco. Ciò che colpisce è che, per la prima volta nella storia del gioco, l'evento si terrà in Sud America Sei inviti 2024 Si svolge al Ginásio do Ibirapuera a San Paolo, in Brasile. Di seguito vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere su questo grande evento. Rainbow Six Assedio.

finale Sei inviti 2024 Si terrà il 23, 24 e 25 febbraio, dove sei squadre si sfideranno in una doppia eliminazione per essere incoronate campioni e ricevere il premio da un milione di dollari. Le sei squadre teste di serie per queste finali sono Clan FaZe, Virtus professionista, Sonici, eSport w7m, Zero oscuroE G2 eSportI campioni dello scorso anno. Durante queste finali, le partite si giocheranno al meglio delle tre, ad eccezione della Grand Final, che si giocherà al meglio delle cinque.

Il Six Invitational si tiene dal 2017, anche se è cambiato nel corso degli anni fino a diventare quello che è oggi. Rainbow Six Assedio È molto popolare a livello globale e in Sud America ha guadagnato un ampio seguito e concorrenti, il che è degno di nota se si considera che dei 102 giocatori che hanno partecipato al Six Invitational di quest'anno, quasi il 30% proviene dal Brasile, superando i paesi storicamente associati al questi sport elettronici come gli Stati Uniti e la Corea del Sud.

Rainbow Six AssedioInoltre, è un gioco molto popolare su piattaforme come Twitch, dove alcuni creatori sono riusciti a superare il milione di follower. Uno di questi, e forse il più famoso, lo è jinxzi. Attualmente con 4,6 milioni di follower sulla piattaforma, jinxzi Ha uno dei canali più grandi su Twitch ed è uno dei volti più popolari del gioco Ubisoft Nella comunità dei creatori di contenuti. Nell'aprile dello scorso anno, jinxzi È diventata il canale Twitch con più iscritti ed è stata anche premiata come Giocatrice dell'anno agli Streamer Awards 2024.

Oltre alla concorrenza, Sei inviti 2024 Porterà anche nuove funzionalità al gioco. Il 24 febbraio verrà finalmente rivelata la prima stagione dell’anno 9. Rainbow Six AssedioMentre il 25 febbraio avremo informazioni sulla stagione agonistica 2024.

Per coprire al meglio questo importante evento, abbiamo Thomas Pergolini, che coprirà quotidianamente da San Paolo e rilascerà interviste, quindi seguiteci sul nostro sito e sui social network per le ultime novità su Rainbow Six Assedio.