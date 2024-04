Perché Android manterrà sempre il Bluetooth sul tuo cellulare anche se lo disattivi?

Sono diventate note alcune nuove funzionalità in arrivo su Android 15 e una di queste sarà lo spazio privato per nascondere app e notifiche. Google è anche dietro l'integrazione del processo automatizzato: Attiva il Bluetooth il giorno successivo anche se è stato disattivato.

Nei primi anni di Android era necessario disabilitare GPS e Bluetooth, poiché entrambe le connessioni Mettono così tanta pressione sulla batteria che quasi la “mangiano”. Se non si rompono. Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione diversa, dove i cellulari quasi non “sentono” quando entrambe le connessioni sono attive, a parte il fatto che sono importanti per utilizzare funzioni come Quick Share di Google.

A causa della rete Trova il mio dispositivo —Che Google inizierà finalmente a pubblicare per ritrovare un dispositivo mobile smarrito— Ciò richiede l'uso del Bluetooth In modo che milioni di dispositivi si trovino Creando così una sorta di enorme rete di connessioni, l'attivazione del Bluetooth è fondamentale.

Bluetooth e Trova il mio dispositivo

Questa connessione invia un segnale ai dispositivi vicini per ricevere e la posizione di ciascun dispositivo viene crittografata in modo che il dispositivo smarrito possa eventualmente essere ritrovato. Questa vasta gamma non richiede nemmeno l'accensione del dispositivo. Quindi il Bluetooth diventa una componente essenziale Per la rete Trova il mio dispositivo da Google.

Se l'utente disconnette il Bluetooth,nodo per una vasta gamma di dispositivi Trova il mio dispositivo Verrà “spento” e la rete perderà la sua efficienza, non solo perché il dispositivo dell'utente non potrà essere trovato, ma perché non aiuterà gli altri a trovare i propri dispositivi.

READ Quale delle due modalità consuma meno energia? Trova il mio dispositivo Google

Android gratuito

Migliore comprensione di come funziona Trova il mio dispositivo Puoi dare Una risposta migliore alla domanda perché Google Ora vuoi che la connessione Bluetooth del tuo cellulare sia sempre attiva. E sì, ha una sua logica, soprattutto se vuoi essere aggiornato sulle esperienze che i telefoni cellulari offrono con la loro tecnologia.

E' possibile disconnetterlo completamente?

Scopri di più su Mishal Rahman, il famoso esperto di Android, nelle versioni precedenti di Android Alcuni riferimenti alla funzione “Bluetooth auto-on”., che è responsabile dell'attivazione automatica della connessione Bluetooth. Quando questa funzionalità è attiva e l'utente tenta di disattivare questa connessione tramite il pannello delle scorciatoie di Android, verrà visualizzato un nuovo messaggio introdotto in uno degli ultimi aggiornamenti di Android 14.

completamente Apparirà il pulsante “Riattiva automaticamente domani”.. Attivando questa funzione è possibile leggere un testo che informa l'utente che funzioni come Quick Share, Trova il mio dispositivo e la posizione dell'utente utilizzano una connessione Bluetooth.

Impostazioni Bluetooth in Android 15

Mishal Rahman Corpo del robot

Ci sono alcuni punti importantiSecondo Mishal Rahman in Corpo del robotquindi questa nuova funzionalità finalmente arriva e dovrebbe essere nella beta di Android 15:

L'utente dovrebbe essere in grado di ignorare il pulsante Attiva e disattiva automaticamente il Bluetooth come al solito.

Attiva e disattiva automaticamente il Bluetooth come al solito. Funzione di attivazione automatica Può essere attivato solo tramite applicazioni di sistema e non da terze parti.

Può essere attivato solo tramite applicazioni di sistema e non da terze parti. L'API non è limitata ad Android 15 Quindi è possibile attivare questa esperienza nelle versioni precedenti come Android 14.

Quindi è possibile attivare questa esperienza nelle versioni precedenti come Android 14. Non sarà su tutti i dispositivi A causa di un problema di supporto hardware, anche se disponibile su una versione precedente ad Android 15.

Naturalmente, quando questa nuova funzionalità arriverà su Android 15, Potresti essere soggetto a determinate restrizioni Potrebbe non essere nemmeno possibile disattivare l'opzione per attivare il Bluetooth solo il giorno successivo quando l'utente lo fa dal pannello di accesso rapido di Android.