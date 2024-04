Senza orecchio e niente orecchio (a)

Il 18 aprile, Nothing Audio lancerà i nuovi auricolari, che presentano alcune modifiche in termini di branding.

Nessun orecchio (2) al telefono niente (2)

Sono ormai tre anni che non è più coinvolto in nulla nel mondo dell'audio. È vero che quello che sembrava dovesse essere un dispositivo che avrebbe ribaltato tutto con la sua prima incursione nel mondo degli auricolari, si è rivelato un prodotto che ha sofferto di promesse eccessive e ha ricevuto molte critiche per questo. .., ma con “Nothing Ear” (2) l'azienda ha saputo ribaltare la situazione.

Il tempo è passato e ora è conosciuto come Sound Nothing Due nuovi prodotti saranno lanciati nel 2024. Il produttore stesso Confermato su X (ex Twitter)Dove ha presentato il culmine della storia della presentazione di entrambi. La data di uscita che, tra l'altro, è molto vicina.

Niente si sente e niente si sente (a): ciò che è noto finora

Abbiamo iniziato “niente” con l'audio nel 2021 e, sin dal nostro primo prodotto, abbiamo migliorato incessantemente il nostro design e la nostra ingegneria con ogni nuova aggiunta al nostro portafoglio di prodotti audio. Il 2024 è l'anno in cui sveleremo la versione finale di Nothing Audio con due nuovi prodotti… pic.twitter.com/bRrFzk9wUl – niente niente) 5 aprile 2024

Ora conosciamo la data di lancio di questi due nuovi prodotti Sarà il prossimo 18 aprile. In questo giorno, Nothing Audio presenterà la loro nuova canzone Nothing Ear e Nothing Ear (a). Se ti sembra strano che le nuove cuffie di Nothing non abbiano un numero dietro, è perché L'azienda ha deciso di cambiare la nomenclatura.

Secondo le informazioni pubblicate da Nothing Audio su Twitter, questo non è altro che un metodo Rimani fedele a uno dei tuoi valori fondamentali: focalizzare l'attenzione sul prodotto e sull'esperienza che può fornire all'utente. Facendo sparire il numero che indica la frequenza delle cuffie, gli utenti non avranno più la sensazione che i loro prodotti appartengano al passato. Almeno, questa è l'intenzione.

Con la partecipazione dell'A Immagine come teaser Da quello che sembra essere uno dei nuovi auricolari in stick. Da quel poco che si può vedere, sembra che il design di questa nuova generazione di cuffie cambierà molto poco, anche se ciò che conta davvero è la forza che si accumula all'interno di queste cuffie.

questa immagine Sembra corrispondere al modello principale, che presumiamo seguirà la linea di prezzo delle iterazioni precedenti. Ora, per quanto riguarda l'Ear Nothing (A), sarebbe facile supporre che potrebbe trattarsi di un modello conveniente. Non sarebbe la prima volta che vediamo qualcosa di simile sul mercato, ma non potremo saperlo con certezza prima di un paio di settimane.

