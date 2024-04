Apple apre le porte all'arrivo dei giochi retrò su iPhone

I vecchi emulatori di giochi dovrebbero presto essere installati sui telefoni Apple

6 aprile 2024, alle 00:57 Aggiornato il 6 aprile 2024 alle 01:00

Apple ha appena aggiornato Linee guida per la revisione dell'App Store Con una novità più che interessante: Emulatori di giochi Non è più vietato. Ciò apre le porte alla possibilità di giocare ai vecchi giochi direttamente da un iPhone o iPad, anche se gli sviluppatori dovranno soddisfare alcune condizioni.

L'azienda di Cupertino rileva che “le app di emulazione della console legacy juice” potrebbero offrire la possibilità di scaricare giochi. Adesso probabilmente troveremo un catalogo meno completo di quello disponibile su Android. la ragione? I giochi devono essere conformi alle leggi locali.

Pista di atterraggio gratuita per vecchi giocattoli

Sappiamo che il sistema operativo mobile di Google è da tempo il punto debole Scarica emulatori Tra i giochi più vecchi, molti di loro sono stati coinvolti in battaglie legali con i giganti del settore che ne hanno chiesto la chiusura. Il caso più recente è Nintendo contro Yuzu e Citra.

Le modifiche all'App Store dovrebbero consentire ad alcuni emulatori già sul mercato di arrivare su iOS e anche a nuovi emulatori, purché i titoli offerti siano concessi in licenza o non violino i diritti di proprietà intellettuale. Dovremo aspettare per scoprire come ciò avverrà.

Ricordiamo che la maggior parte degli emulatori attualmente disponibili riproducono file ROM, che sono in qualche modo simili alle cartucce di file Console retrò. Questa meccanica sembra completamente lontana da ciò che offrirà Apple. Come diciamo, ogni emulatore dovrebbe consentire il download dei giochi sul dispositivo.

È interessante notare che le nuove linee guida per l'emulatore dell'App Store di Apple non sono limitate all'UE. Secondo MacRumorsSi tratta di un cambiamento globale, quindi tutti dovrebbero essere in grado di scaricare gli emulatori quando sono disponibili, indipendentemente da dove si trovino.

Foto | Xataka con DALL·E

