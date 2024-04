Questa clip mostra come i robot si uccidono a vicenda

Le situazioni in Helldivers II sono davvero divertenti grazie ad incidenti come quello che puoi vedere qui sotto

Helldivers II è stata una delle più grandi sorprese del 2024, vendendo più di otto milioni di copie. Questo Arciere La modalità cooperativa è disponibile su PlayStation e PC e sin dal suo lancio è riuscita ad attrarre un'ampia base di giocatori. Anche se inizialmente era un po' complicato a causa di problemi con i suoi server, ora questo problema è stato risolto e ora ha una versione davvero interessante. Tuttavia, ci sono anche momenti strani, come questo video Mostra i robot che si uccidono a vicenda A causa di un incidente con le navi.

Il titolo Arrowhead continua a fornire contenuti che mantengono i giocatori impegnati nei loro giochi. Infatti i mecha sono arrivati ​​da poco e si prevede che il numero di classi giocabili aumenterà presto e ovviamente arriveranno anche loro Nuove classi e trucchi Il che porta più dinamismo a quello che oggi è considerato uno dei giochi più avvincenti dell'anno. Vedremo cosa accadrà, ma per ora il futuro del gioco sembra davvero promettente.

Anche i nemici in Helldivers II commettono errori fatali

La persona responsabile della pubblicazione di questo video strano e divertente è un utente Reddit RogueTaco. Naturalmente, anche tu vorrai goderti questa clip, quindi ti lasceremo il risultato di questa clip proprio sotto queste righe. Collisione tra navi. Al momento è impossibile sapere se si tratta di un bug che si ripeterà in altre occasioni o se si tratta di qualcosa che già esiste e ha una percentuale di probabilità che si verifichi, ma sicuramente è davvero strano.

Questo post è disponibile sul subreddit di Helldivers e sì, è diventato molto popolare e nel momento in cui scrivo è già stato pubblicato Più di 1400 voti positivi. D'altra parte, i commenti sottolineano anche questo strano evento e dicono che se gli automi continuano così, gli Helldivers scompariranno, il che ha senso dato che sono già estinti tra loro.

Speriamo che ciò non accada, perché i giocatori vogliono davvero continuare a schiacciare i propri nemici. Saremo molto attenti a vedere come si svilupperà la capacità di lavoro delle macchine automatizzate e vedremo se si svilupperanno Sono riusciti a migliorare la loro logisticaCertamente non volevano che un errore del genere si ripetesse nel mezzo di una guerra.