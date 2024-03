Apple utilizzerà la nuova tecnologia per ridurre il più possibile i bordi dell'iPhone 16

Apple utilizzerà una nuova architettura bezel-less, una tecnologia per ridurre le cornici nella parte inferiore dello schermo

L'iPhone 16 avrà un display che avrà a malapena cornici

Anche se mancano alcuni mesi prima che Apple introduca quello nuovo iPhone 16 e iPhone 16 ProConosciamo già molte delle sue novità. Lo schermo è stato ingrandito anche nei modelli Pro 6,3 e 6,9 ​​polliciovvero l'incremento che verrà accompagnato dall'utilizzo di A Nuova tecnologia per ridurre il più possibile i bordi.

Su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max abbiamo già visto una riduzione delle cornici dello schermo rispetto alla generazione precedente, ma su tutti i dispositivi iPhone 16 si andrà ancora oltre, poiché Verranno utilizzate nuove tecnologie per ridurlo ulteriormenteQuesto secondo la fuga di notizie proveniente dalla Corea.

L'iPhone 16 avrà display con quasi nessuna cornice

Secondo i media Giornale di Sisa, Apple utilizzerà un nuovo telaio per ridurre le cornici, che è una tecnologia per ridurre i fotogrammi nella parte inferiore dello schermo. Questa tecnologia ottiene questo risultato perché i fili di rame interni sono attorcigliati in un fascio più compatto.

Secondo quanto riferito, Apple sta pianificando di applicare la tecnologia di visualizzazione senza bordi I quattro modelli di iPhone 16, che uscirà nella seconda metà di quest'anno. Si dice che l'azienda abbia già provato ad applicare la tecnologia agli iPhone, ma i tentativi precedenti sono stati annullati a causa… Calore eccessivo.

Anche se per l'iPhone 16 Pro è previsto un aumento dello schermo, non è previsto che ciò accada nei modelli base. Tuttavia, anche se continueranno a farlo 6,1 e 6,7 polliciSì, avranno framerate più bassi grazie a questa nuova tecnologia. Un cambiamento estetico che sarebbe molto gradito.

Ricordiamo, già che ci siamo, che l'iPhone 16 avrà un nuovo layout anche per il sistema fotografico, Poiché gli obiettivi della fotocamera posteriore saranno verticali, non diagonali. Una modifica che consentirà la registrazione video spaziale per Apple Vision Pro.

