Camper rivoluziona l'eco-moda con la prima scarpa rimovibile, riparabile e riciclabile

Solo sei componenti leggeri, realizzati per lo più con sottoprodotti industriali recuperati, rimovibili e intercambiabili, costituiscono l'anima di Roku. La prima scarpa sul mercato che può essere facilmente smontata, riparata e riciclata per tutta la sua vita utile, creando un prodotto senza confini.

Basato su componenti minimamente riciclati e riutilizzati

Infatti, la Roku (sei in giapponese) può essere adattata, montata e smontata secondo i gusti individuali perché è composta solo da una soletta imbottita, una tomaia in maglia, un calzino 3D, lacci e una suola leggera in cinque colori diversi.

Camper ha creato una scarpa in modo che ogni utente possa godersela a modo suo

Sviluppato per più di due anni e collegato al popolare modello Wabi del marchio, Roku incarna una delle idee più folli e ambiziose di Camper. “Volevamo creare una scarpa che ogni fan di Camper potesse apprezzare a modo suo”, spiega il team di progettazione di Camper. “È un concetto complesso da sviluppare, ma una scarpa semplice da produrre.”

Roku (sei in giapponese) è composto da sei ingredienti

Basato su una selezione di componenti minimamente riciclati e riutilizzati e su un'innovativa tecnologia di lavorazione a pezzo unico che riduce le emissioni di CO2 e contribuisce all'obiettivo zero rifiuti di Camper, Roku elimina completamente gli adesivi.

Una scarpa composta da soli sei componenti: suola ammortizzata, tomaia intrecciata, calzino 3D, lacci e sottopiede leggero.

Al suo debutto, il Roku arriverà in selezionati negozi Camper e multimarca in una selezione di colori tra cui bianco, nero, kaki e rosso brillante. Acquistate singolarmente, le diverse parti della scarpa possono essere assemblate, personalizzate e riassemblate per creare fino a 64 look e combinazioni di colori.

