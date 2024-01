Questa famosa giocatrice di Call of Duty afferma che le è stato vietato di partecipare a qualsiasi torneo ufficiale del gioco

Dopo alcune polemiche legate all'uso di hack, Nadia afferma di essere stata bandita dai tornei Call of Duty per aver caricato foto di bikini.

Nadia Amin è una famosa giocatrice di Call of Duty

Call of Duty è attualmente una delle epiche più popolari e giocate nel mondo dei videogiochi, soprattutto quando Arciere questo significa. Come è logico in questi casi, il gioco ha molti tornei ufficiali e ovviamente con molti giocatori Banner Personaggi famosi che passano il tempo cercando di migliorare le proprie statistiche. in questa occasione Stiamo parlando di Nadia, una nota giocatrice di Call of Duty Che ha attraversato momenti difficili dopo essere stata accusata di barare nei suoi giochi.

Nadia ha iniziato il suo viaggio su Twitch nel 2021 e da allora la sua popolarità è cresciuta a macchia d'olio. Tuttavia, come vi abbiamo detto, da allora non tutti i tempi sono stati belli Stella filante È stato accusato di aver utilizzato l'hacking in numerose occasioni, il che… Ha completamente offuscato la sua immagine di giocatore di Call of Duty. Si considerava una delle migliori al mondo fino allo scandalo e, anche se è vero che da allora la sua popolarità ha cominciato a diminuire, oggi è ancora una delle grandi. Banner Dalla piattaforma.

Nessuno crede che sia entrato nella lista nera dei tornei ufficiali Call of Duty

Ho fornito queste informazioni in esso Account Twitter ufficiale. A quanto pare, Nadia accusa Call of Duty di doppi standard con uomini e donne, dal momento che afferma di essere stata bandita dai tornei ufficiali. Questo perché carica foto di bikini sul suo account Twitter. Qualcosa su cui gli utenti non sarebbero d'accordo, dal momento che il fatto che sia stata accusata di barare potrebbe avere più peso per essere inserita nella lista nera del torneo rispetto al fatto che carichi foto in bikini.

Guadagna un buy-in misto 2V2 da $6.900 al torneo. Il divieto non mi fermerà, vieni a vedermi vincere. -> Coglione. TV/Nadia pic.twitter.com/37ee1lrg0i -Nadia (@TheNadiaAmine) 3 gennaio 2024

Naturalmente Call of Duty non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, e siamo onesti. Si prevede che il silenzio rimarrà l'opzione prescelta. Il fatto è che recentemente in Modern Warfare 3 sono stati scoperti un gran numero di hacker e, sebbene l'azienda abbia già diversi modi per combatterli, sta diventando sempre più difficile godersi il gioco. Vedremo cosa succederà nel tempo, ma la verità è che la nuova versione della saga non riesce a penetrare quanto previsto.

In effetti, il titolo non è più il titolo più venduto dell’anno dopo aver mantenuto quel posto per così tanti anni. Qualcosa lo indica L'accoglienza di Modern Warfare 3 non è stata molto buonaPertanto, l'azienda deve ora lottare per riportare Call of Duty nella posizione che merita.