Super AMOLED, 256GB e 5 anni di aggiornamenti

Uno sconto di 120 euro sul nuovo modello di fascia media di riferimento di Samsung, che ti garantisce una grande esperienza a tutti i livelli

Con questo smartphone Samsung potrai vivere un'esperienza fantastica a tutto tondo e risparmiare 120€

Il catalogo di telefoni cellulari Samsung è stato appena arricchito con due telefoni cellulari che brillano davvero nel segmento medio del mercato. Il migliore di questi è il Samsung Galaxy A55 Che, come le generazioni precedenti, si distingue per fornire un'esperienza Alta qualità a tutti i livelli. La novità più importante ora è che ora puoi acquistarlo ad un prezzo molto più conveniente, perché Scende a 419€ da PcComponentes Nella sua versione migliore, ha uno spazio di archiviazione di 256 GB.

Il Samsung Galaxy A55 è un ottimo acquisto grazie all'alta qualità del suo schermo Super AMOLED, oltre che… buona performance Fornito dal tuo terapista. Tieni presente che puoi usarlo anche per scattare belle foto e video, perché è composto da Sistema di imaging versatile e di alta qualità. Inoltre, la sua autonomia è ampia grazie alla capiente batteria da 5000 mAh. Davanti a te fino a 5 anni di aggiornamentiQuindi ha una lunga vita utile.

Il fatto che sia appena arrivato sul mercato aggiunge ancora più significato all'enorme sconto di cui già dispone il Samsung Galaxy A55. Il modello da 256 GB ha Prezzo al pubblico consigliato 529 euroCOSÌ Puoi risparmiare 120 euro Se lo hai acquistato da PcComponentes. Il prezzo di vendita di questo telefono stesso è di 479 euro Su Amazon, In MediaMarket E Nello store ufficiale SamsungVedi, è più costoso.

Samsung Galaxy A55 Acquista su PCComponentes: Samsung Galaxy A55

Acquista il nuovo Samsung Galaxy A55 a 120€ in meno

Il Samsung Galaxy A55 è uno smartphone che offre qualità in tutti i suoi reparti. Il primo di essi è correlato a Le prestazioni sono eccellenti Grazie alle tue azioni Processore Samsung Exynos 1480. Il Galaxy A55 può eseguire senza problemi la maggior parte delle attività quotidiane, come chattare o visualizzare i social network, nonché attività più impegnative, come giocare o modificare foto.

Grazie ad esso anche l'esperienza di utilizzo dello smartphone è molto buona qualità dell'immagine Fornito dal tuo schermo. Questa è la tecnologia SuperAMOLEDe le sue dimensioni 6,6 polliciPrecisione FullHD+ (2340 x 1080 pixel) e risoluzione fino a 120 Hz. Come diciamo, le immagini sono molto buone sotto tutti gli aspetti, quindi potrai vedere i contenuti multimediali con una qualità molto buona.

Adesso potete risparmiare 120 euro acquistando questo nuovo prodotto di fascia media Samsung nella sua versione migliore.

Con questo telefono Samsung puoi anche scattare foto di alta qualità. Nella parte posteriore ha Fotocamera principale da 50 megapixelsensore Ultra grandangolare da 12 MP Un sensore macro da 5 megapixel, oltre a una fotocamera da 32 megapixel. L'obiettivo principale ha Registrazione video 4K Con stabilizzatore ottico dell'immagine, così puoi anche realizzare ottimi video.

La batteria ha una capacità di 5000 mAh Il Samsung Galaxy A55 ti permetterà di utilizzarlo tutto il giorno e non dovrai caricarlo fino a sera. Inoltre, se sei una di quelle persone che non trascorrono molte ore al giorno al telefono, puoi anche ottenere un Più di una giornata di autonomia. La spedizione espressa è 25 wattMa il caricabatterie non è nella scatola. Fortunatamente, il caricabatterie ufficiale Samsung è in vendita Per circa 10 euro su Amazon.

Samsung Galaxy A55 Acquista su PCComponentes: Samsung Galaxy A55

SamsungGalaxy A55 256GB Circa 420 euro da PcComponentes Disponibile in tutti i colori: Nero, viola, giallo e blu. Quindi, puoi scegliere la tua tonalità di colore preferita quando la ottieni.

Viene fornito direttamente con l'interfaccia One UI 6.1 costruita sul sistema operativo Android 14, oltre a 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Pertanto, quando lo acquisti ti viene offerto un telefono cellulare Buona esperienza da molto tempo.

Per essere sempre aggiornati sulle ultime tecnologie, Iscriviti al canale Andro4all ufficiale e approvato su WhatsApp.

Unisciti alla conversazione

Questo articolo suggerisce Obiettivo e indipendente Prodotti e servizi che potrebbero interessare i lettori. Quando un utente effettua un acquisto tramite i link specifici che compaiono in questa storia, Andro4all riceve una commissione. si unisce Al canale di transazione Andro4all Per conoscere prima di chiunque altro le migliori offerte.