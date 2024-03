Vivo presenterà la prossima settimana il suo tablet più avanzato per competere con iPad e Galaxy Tab

Il mercato dei tablet rimane uno dei più attivi e produttivi in ​​termini di lanci. Questa volta è l'azienda cinese Vivo a prepararsi per quello che sarà sicuramente il lancio più importante di quest'anno in questa categoria. Stiamo parlando di Vivo Pad3 Pro, che cercherà di essere una delle alternative più importanti a modelli come Samsung Galaxy Tab S o iPad Pro. Scopriamo tutto quello che ci offre questo interessante tablet.

Nuove funzionalità rivelate

Ora sappiamo che questo nuovo tablet arriverà con esso Diverse versioni, con memoria casuale da 16 GB, 12 GB e 8 GB, oltre a 256 GB o 128 GB. Archiviazione interna. Ma ci sono molte informazioni che ci danno un'idea di cosa ci offrirà questo tablet avanzato. Avrà un processore molto potente, come il Dimensity 9300, che è uno dei processori MediaTek più potenti, che pone questo tablet al livello di molti telefoni Android di fascia alta, quindi possiamo aspettarci la massima potenza. In effetti, i telefoni di punta del marchio, Vivo X100 e X100 Pro, hanno lo stesso processore e sono stati introdotti alla fine dello scorso anno.

Otterremo Lo schermo è molto ampio, 12,95 pollici, e presenterà anche una risoluzione ultra elevata di 3,1K.Oltre ad una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, che è anche una delle frequenze più alte sul mercato, ed al livello di alcuni modelli di tablet da gioco. Il nuovo tablet avrà anche una batteria ad alta capacità 11.500 mAhE la sua carica sarà molto forte. Tanto che lo sarà Potenza 80 wattche garantisce senza dubbio la ricarica in poco più di un'ora.

Questo aspetto non è chiaro perché parliamo di un caricabatterie da 80W ma di una potenzialità reale di 66W, quindi bisognerà aspettare di avere più certezze su questo aspetto. Il tablet avrà un aspetto estremamente sottile, con uno spessore di soli 6,6 mm, mentre il suo peso sarà molto leggero con uno schermo dalle dimensioni di circa 13 pollici. Nello specifico 678 grammi. Nel reparto fotografia, questo tablet conterrà due fotocamere, una sul retro con una risoluzione di 13 megapixel e l'altra sulla parte anteriore con una risoluzione di 8 megapixel.

Questo nuovo tablet dovrebbe essere presentato la prossima settimana, insieme a due dei lanci più importanti del marchio nel 2024, come i due nuovi modelli pieghevoli, X Fold 3 e . Vedremo se arriverà in Spagna, perché finora il marchio non ha lanciato nessuno dei suoi tablet nel nostro paese, quindi perché non pensiamo che possa farlo una volta per tutte.

Un tablet che promette molto, con una grande potenza, uno schermo ad alta risoluzione, una batteria abbastanza capiente e, in definitiva, Un buon sconto per un colosso come l'iPad Pro o il futuro Samsung Galaxy Tab S10.