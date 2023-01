I display progettati da Apple porteranno i microLED sull’iPhone. Prima di vederlo sull’Apple Watch Ultra 2024

Come abbiamo detto ieri, Apple ha sempre cercato di essere in grado di progettare componenti hardware chiave per i tuoi prodotti Il motivo è semplice come la libertà di progettazione che ti consente di esplorare più possibilità e questo si traduce nel miglior rapporto hardware-software possibile. Qualcosa in cui Apple si distingue davvero e vuole continuare a guidare.

Se ne abbiamo parlato ieri, Apple ha già in programma questo Accendi i chip del tuo modemOggi dobbiamo parlare di schermi. alcuni schermi Secondo Mark GormannApple inizierà a progettare direttamente a Cupertino per ridurre la sua dipendenza da Samsung e LG. movimento dello stesso Vedremo i suoi frutti nell’Apple Watch Ultra nel 2024Secondo le fughe di notizie.

Un progetto importante con un grande potenziale per l’intero ecosistema

Secondo Gorman, i piani di Apple per progettare i propri display personalizzati nel 2024 inizieranno con Apple Watch Ultra. ora non riceverà meno di a schermo microLED e sarà il primo dispositivo Apple con questa tecnologia. Da qui, i piani di Apple includono l’espansione di questa tecnologia su iPhone e altri dispositivi.

Anche se il design sarà curato da Cupertino, la collaborazione di aziende come Samsung e LG sarà comunque essenziale per la produzione. Tuttavia, la mossa ha molto senso, perché sebbene le macchine e le competenze necessarie per la produzione siano esterne ad Apple, ci sono Il design è dove vanno a ridurre qualità come il consumo energetico, la qualità dell’immagine o le prestazioni Dallo stesso schermo, quindi, è dove Apple può distinguersi.

Secondo Gorman, Apple sta facendo di tutto per produrre internamente più componenti. L’elenco è cresciuto di recente con l’arrivo del silicio Apple sul Mac e continua a crescere con i modem dedicati. Per quanto riguarda i display, a quanto pare Apple li sta già testando sull’Apple Watch. Tra i miglioramenti che noteremo, c’è la possibilità di esistenza sono più luminosi, offrono colori e contrasto più vivaci e migliorano gli angoli di visione. Lo stesso Gurman afferma che questi schermi “fanno apparire il contenuto disegnato sopra lo strato di vetro”.

Questo passaggio a microLED era inizialmente previsto per il 2020, forse con una presunta modifica del design a Apple Watch Serie 7 che non è arrivato, ma ha dovuto essere rinviato per motivi tecnici. Inizialmente si prevedeva di iniziare a utilizzare i microLED su schermi più grandi, ma visti i costi Apple ha deciso di iniziare Sviluppare la tecnologia nei display di Apple Watch ed espandersi da lì.

Negli ultimi anni, Apple ha apportato alcune profonde modifiche al suo ecosistema. È facile dimenticare il passaggio al silicio Apple a causa della facilità con cui è stato realizzato, ma dopo aver riprogettato tutti i suoi Mac in nient’altro che recensioni entusiastiche da parte del settore, dei media e del pubblico in generale, Apple ora vuole prendere il prossimo grande passo. Un progetto importante che terrà a bada l’azienda Promuovere l’innovazione su più fronti.