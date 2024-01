Norman Reedus parla apertamente dopo il presunto leak di Death Stranding 2

L'attore che interpreta Sam Bridges potrebbe aver confermato il titolo di Death Stranding Parte 2

Sam Bridges in Death Stranding 2

È vero che dall'annuncio di Death Strading 2 ai The Game Awards 2022 si è parlato del gioco senza mostrare nuove immagini o fornire dettagli ufficiali, ma qualche giorno fa è apparso un rumor su una sua imminente ricomparsa con il nome definitivo. Il seguito sarà svelato Ancora una volta dando a molti fan qualcosa di cui parlare, incluso il protagonista del gioco.

L'attore che dà la vita Sam Bridges, l'eroe della saga, è un fedele seguace dei social network, solitamente invia messaggi e ammicca ai suoi follower. Ha così postato su Instagram un video che mostra una scena della prima partita, aggiungendo la frase: “Ti aspetto in spiaggia“.

Secondo un rumor proveniente da una fonte attendibile, Death Stranding 2: On The Beach sarà il titolo del sequel che arriverà in esclusiva su PS5. Sony sarà ancora una volta l'editore di questa nuova storia poiché si sa solo che Léa Seydoux, che ha interpretato Fragile nel primo gioco, tornerà, così come tornerà Reedus, mentre il ritorno di Troy Baker era solo previsto. .

La menzione dell'attore principale della spiaggia è un chiaro riferimento alle voci di corridoioessendo un esperto di feed di social media, perché quando il seguito non è stato confermato, stava cercando di prevederne la realtà.

Il primo gioco di Death Stranding è stato un successo

Death Stranding è arrivato 16 milioni di giocatori Su tutte le piattaforme su cui è disponibile (PS4, PS5 e PC), dopo essere stato disponibile su PlayStation Plus e PC Game Pass. Il suo successo non solo ha spinto Kojima a voler realizzare un seguito, ma anche una modifica del formato del film su cui avrebbe scommesso.Qualcosa di più intimo con i piedi per terra“In effetti, l’obiettivo è avere libertà creativa e artistica Presentazione di nuovi oggetti e personaggi dell'universo.