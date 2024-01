La fotocamera impiegherà 1.000 anni a catturare una città per riflettere i suoi cambiamenti

Jonathan Keats, professore e filosofo sperimentale presso l'Università dell'Arizona, creò A fotocamera È stato progettato per avere il periodo di esposizione più lungo della storia: mille anni.

comunicare Fotocamera del Millenniodove Keats intende fotografare lo sviluppo della città di Tucson (Arizona) da una collina vicina.

Il dispositivo è Fotocamera stenopeicaChe è costituito da una scatola stagna attraverso la quale entra la luce, che viene riflessa da un materiale fotosensibile. Queste fotocamere possono impiegare diversi minuti per scattare una foto, ma nel caso della Millennium Camera il tempo non sarà inferiore a mille anni.

Come previsto, l'obiettivo di Keats con il progetto è riflettere i cambiamenti in atto in quel momento. Un millennio è un'eternità, e in quel lasso di tempo è molto probabile che Toussaint cambi completamente, o addirittura scompaia, venga distrutto o abbandonato.

“È facile immaginare che tra 1.000 anni la gente potrebbe vedere una versione di Toussaint molto peggiore di quella odierna, ma il fatto che possiamo immaginarlo è una buona cosa, perché se possiamo immaginare quello, possiamo anche immaginare le cose che potrebbe accadere.” Altro: “Di conseguenza molto può motivarci ad agire per dare forma al nostro futuro”, dice il filosofo, ma riconosce anche che la macchina fotografica stessa, per un motivo o per l'altro, Potrebbe non sopravvivere per un intero millennio.

Per verificare quali cambiamenti si stanno verificando, la fotocamera evidenzierà l'anno 3024 nell'immagine Due stili: Mentre gli elementi dell'immagine che sono rimasti intatti per un periodo di tempo più lungo appariranno più nitidi, gli elementi più brevi ed effimeri saranno quasi trasparenti.

Oltre a Tucson, Kates prevede di installare la Millennium Camera in altre località, come Los Angeles, Cina e le Alpi.