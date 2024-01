Manca poco al ritorno della Champions League e con questo TV 4K potrai goderti ancora di più ogni partita a un prezzo pazzesco

Questa TV del 2023 ci offre un grande schermo da 50 pollici a un prezzo basso assoluto

Se pensi che sia giunto il momento di aggiornare la tua TV con un modello più moderno che ti permetta di godere di una migliore qualità e di una navigazione più flessibile, questa opzione potrebbe essere più che interessante. LG50UR91006LA Al prezzo minimo storico di 469 euro Mercato dei media.

TV LED da 50 pollici – LG 50UR91006LA, UHD 4K, Intelligent α5 4K Gen6, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Calibrazione TV inclusa, Blu cenere *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Acquista LG 50UR91006LA ai migliori prezzi

Anche se il prezzo consigliato è di 729 euro su MediaMarkt, questa marca di TV LG Recentemente è stata venduta per circa 599€. Allo stesso modo, ora puoi trovarlo con Sconto 130 euro in più Il che lo lascia al minimo storico di 469 euro. Come al solito la spedizione è gratuita o, se preferisci, c'è la possibilità di ritirarlo presso il negozio più vicino senza costi aggiuntivi.

IL LG50UR91006LA Si tratta di un televisore dal design meraviglioso e semplice che appartiene alla serie 2023, che presenta… Schermo da 50 pollici Con retroilluminazione Bordo LEDPrecisione Ultra HD 4Kfrequenza di aggiornamento di 60 Hz E supporto per Dolby Vision, HDR10 e HLG.

D'altra parte, include due altoparlanti che ci forniscono il suono Potenza 20W RMS Completo di tecnologia audio immersiva DolbyDigital Plus. Tutto questo funziona con il sistema operativo webOS 23 che è facile da usare e intuitivo Integrazione ThinQ E Alexa per un controllo più intelligente.

A tutto ciò dobbiamo aggiungere che è compatibile con Google Assistant, Kit casa Apple E AppleAirPlay. In termini di connettività troviamo WiFi 5, Bluetooth 5.0 e una porta LAN Ethernet. Due porte USB-A, Tre uscite HDMI 2.0 E uscita audio digitale ottica.

Potrebbe piacerti anche

Ricevitore DTT – GigaTV HD209 T, MPEG-2/4, H.264, HDMI, HD, SD, DVB-T2 (TDT2) *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

【Messa a fuoco automatica/Keystone】 Proiettore TV Android WiFi Bluetooth 1080P HD nativo, Proiettore con supporto TOPTRO 4K da 20000 lumen, Proiettore Home Theater per telefono/Stick TV/PS5 USB HDMI AV *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Altre offerte

Ricorda, iscrivendoti ad Amazon Prime, hai una prova gratuita di 30 giorni e puoi usufruire di altri servizi come Prime Video. Puoi anche provare servizi come Kindle Unlimited o Audible gratuitamente per 30 giorni.

Alcuni collegamenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero fornire vantaggi a Xataka. Se non disponibili, le offerte possono variare.

Foto | LG

Scegliendo Xataka | È la console di gioco per PC più venduta su Amazon e con lei non esiste boss finale che possa resisterti per due round

A Chataka | I migliori televisori per qualità e prezzo: tutti quelli che puoi acquistare e 10 smart TV 4K consigliati