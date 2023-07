The Illuminating Phone (2) di Nothing arriva sul mercato

La tecnologia sorprende sempre, dicono, e può essere reale. Se niente, allora lo è.





vieni nel nostro mercato telefono (2) Un dispositivo che, nei test effettuati, ha mostrato il suo ottimo stato grazie alla sua ottimizzazione Interfaccia dell’avatar E anche per il suo grande aggiornamento di telecameraIn grado di scattare splendide foto in qualsiasi condizione di illuminazione. Ma c’è di più, lo vediamo ora.

Si noti che è stato rinnovato nessuno Sistema operativo 2.0, Un sistema progettato per ridurre al minimo le distrazioni, gestendo al contempo un’esperienza veloce e fluida. Dotato di un chip mobile avanzato Snapdragon 8+ Gen1Phone 2 offre un’esperienza “smartphone” di classe premium, con eccellente Doppia fotocamera da 50MP Utilizzo di algoritmi per ottenere un’immagine realistica. Il suo schermo OLED 6,7 pollici Con la tecnologia LTPO, può essere visto chiaramente in qualsiasi condizione di illuminazione ed è sicuro da vedere. Quindi, dopo lo straordinario sviluppo Telefono (1)L’azienda lo ha fatto di nuovo, migliorando un prodotto che sembrava impossibile da battere con un telefono (2).

Come l’azienda ha accennato durante la presentazione, il dispositivo è disponibile nel nostro mercato nei colori bianco e grigio scuro, in tre configurazioni: 8 GB 128 GB 649 €), 12 GB 256 GB 699 €), 12 GB 512 GB 799 €).





Rinnovo massimo

La seconda generazione del telefono Nothing si presenta con alcune innovazioni significative in grado di migliorare l’esperienza dell’utente e introdurre nuove funzionalità. Deliberatamente progettato dall’interno verso l’esterno, trasforma il suo design software e hardware in nuovi modi di interagire con uno smartphone. L’hardware e il software funzionano in modo equilibrato per offrire un’esperienza premium che dà priorità alle esigenze quotidiane e restituisce il controllo all’utente Interfaccia dell’avatarche ti consente di ridurre le interazioni sullo schermo accedendo alle informazioni più importanti a colpo d’occhio e ti aiuta a utilizzare il tuo dispositivo in modo più consapevole.

progetto

Phone (2) mantiene il design della prima generazione di apparecchiature, che offre una sensazione di qualità dal momento in cui viene tenuto in mano. È tutta una questione di dettagli, con una buona presa e una sensazione morbida nella mano grazie al retro in vetro leggermente curvo e alla cornice sottile in 100% alluminio riciclato. Il nuovo modello va ancora oltre, introducendo trame, curve e forme sempre più definite, riducendo al contempo il divario tra i componenti e aggiungendo colori più uniformi.

È stato raggiunto anche un equilibrio visivo grazie al design a matrice simmetrica e sebbene ci siano più di 200 componenti (+10% rispetto al telefono (1)), la batteria e lo schermo sono più grandi, il telefono (2) sembra più sottile (sottile) in mano, quindi l’esperienza è confortevole, grazie a una lunetta più sottile di 1 mm e al retro in vetro liscio (Gorilla 5. Quando lo guardi, vedi una trama ad alta risoluzione ottenuta da Nuova tecnologia di fusione Per iniezione a pressione in strati sottili. In breve, offre un’estetica migliorata, ottenuta ottenendo una prospettiva più coerente e simmetrica sul suo design, che tiene conto delle forme, dei colori, del posizionamento e delle trame di ogni componente.

Nuove idee, nuove situazioni

Dotato di un chip mobile avanzato Snapdragon 8+ Gen1Offre l’esperienza smartphone premium, completa con l’aggiunta di una potente doppia fotocamera da 50 MP con algoritmi avanzati per il fotorealismo e uno straordinario display OLED LTPO da 6,7 ​​pollici.





“Con Phone (2), offriamo funzionalità migliori promuovendo al tempo stesso un uso più informato dello smartphone attraverso l’innovazione nella progettazione di hardware e software.” Carlo BCEO e co-fondatore di Nothing. “Lo smartphone è uno strumento fondamentale nella nostra vita, ma sta diventando una distrazione sempre più grande, rendendoci meno presenti nella nostra giornata e meno creativi.

In questo scenario, il telefono (2) offre una nuova esperienza, coadiuvata da una batteria da 4700 mAh di lunga durata. I test condotti sul dispositivo hanno rivelato le buone prestazioni della batteria con ricarica rapida con cavo fino al 50% in meno di 20 minuti. Puoi anche sfruttare la ricarica wireless e la ricarica inversa.

Il dispositivo offre uno schermo OLED edge-to-edge da 6,7 ​​pollici con tecnologia LTPO che abilita la frequenza Aggiornamento adattivo Da 120Hz a 1z per garantire un consumo ottimale della batteria e prestazioni ottimali, senza compromettere la durata della batteria.

Luce come risorsa

Un elemento di design chiave per gli smartphone di Nothing è l’interfaccia Glyph che è stata effettivamente creata per il telefono (1), con l’obiettivo di incoraggiare gli utenti a mettere da parte i loro telefoni ed essere più presenti nella loro vita quotidiana. Il dispositivo attuale migliora la suddetta interfaccia per ottenere un file Più funzionalità e personalizzazione. I modelli luminosi e sonori ti avvisano delle funzioni e delle notifiche essenziali, in modo da avere abbastanza informazioni senza dover guardare il telefono. Modulo più naturale È radicato nell’interazione con la tecnologia.

La nuova interfaccia denominata Avatar 2.0, rende il telefono 2 immediatamente riconoscibile, fornendo un aspetto unico e un’animazione extra. Con questa interfaccia abbiamo potuto, durante i test effettuati sul dispositivo, assegnare ad ogni contatto e notifica sequenze luminose e sonore personalizzate, in modo da avere a colpo d’occhio le informazioni essenziali. Anche per funzioni aggiuntive, come un indicatore di carica della batteria o una torcia elettrica, tra gli altri. Può essere utilizzato come timer visivo e anche per indicare l’avanzamento dell’arrivo per i servizi di trasporto o di consegna di cibo. Siamo riusciti a registrare le notifiche essenziali, per assicurarti di non perdere ciò che è importante mentre tieni il telefono capovolto. Quando viene ricevuta una notifica da contatti o app specifici in questa categoria di Essentials, il LED in alto a destra si illumina continuamente finché non viene risolto.

Evidenzia una delle caratteristiche uniche dell’interfaccia, il Glyph Composer, sviluppato in collaborazione con la Swedish House Mafia, per creare e registrare la tua suoneria Glyph basata su pacchetti audio esistenti. La suoneria e il pacchetto audio Swedish House Mafia Glyph saranno disponibili quest’estate.

sistema di telecamere

Oltre all’interfaccia proprietaria del marchio, un altro punto forte del modello è il sistema di fotocamere. L’azienda ha lavorato sull’hardware e sul software per offrire una vera meraviglia basata sull’adattamento e la calibrazione di ciascun obiettivo, mostrando come il software influisce sull’hardware per catturare immagini del mondo reale con entrambe le fotocamere.

Il sistema ti consente di scattare tutti i tipi di foto e video in base a ciò che l’utente desidera veramente, senza includere tecnologia non necessaria.

Fotocamera principale:

Questa fotocamera viene utilizzata il 90% delle volte, quindi era importante aggiornare questo sensore. Il telefono include (2) un sensore Sony IMX890 da 50 MP che trasmette le informazioni sull’immagine a una velocità superiore del 13% (50 MP, 256 RGDB)

Telecamera ultra grandangolare:

Come il telefono (1): Samsung JN1 da 50 MP è ancora la scelta migliore quando si tratta di spessore e prestazioni

fotocamera frontale:

Per ritratti/selfie migliori, il marchio ha incluso un sensore Sony IMX615 da 32 MP nella fotocamera frontale, che è più grande e migliore per dare vita a tutti i colori, forme ed espressioni.

Posizionato al centro per una migliore simmetria e un’esperienza visiva più equilibrata, il telefono (2) non offre ancora l’esperienza della fotocamera per smartphone più premium, con una fotocamera frontale da 32 MP e un sistema di doppia fotocamera posteriore che in breve contiene due sensori avanzati da 50 MP e un aggiornamento L’obiettivo principale per Sony IMX890.

Il sistema nel suo complesso è dotato di un processore di segnale di immagine (ISP) a 18 bit per elaborare fino a 4.000 volte più dati della fotocamera rispetto al suo predecessore. Ciò consente foto e video più accurati e dinamici. Triplicando l’acquisizione dei dati, la funzione HDR acquisisce 8 fotogrammi a diversi livelli di esposizione all’interno della gamma RAW del sensore. Ciò consente di preservare una grande quantità di dettagli in ogni fotogramma e di fonderli insieme per creare un’immagine finale che catturi il risultato più realistico. Motion Capture 2.0, un’avanzata tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, consente il rilevamento in tempo reale di soggetti in movimento e garantisce una messa a fuoco accurata.

Va inoltre notato che il dispositivo ha migliorato la funzionalità di registrazione video Risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo nella fotocamera posteriore principale. L’esperienza è ulteriormente migliorata dalla modalità Motion, che garantisce una registrazione fluida anche quando sei in movimento. Con la doppia stabilizzazione integrata, EIS (stabilizzazione elettronica dell’immagine) e OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), i risultati sono impeccabili. Inoltre, la fotocamera frontale consente l’autoregistrazione in 1080p a 60 fps.

Valori eccezionali

telefono (2) ha un 6.7 & rdquo; Con una luminosità massima di 1600 lumen. E cornici ancora più sottili per un uso più coinvolgente dello schermo. Frequenza di aggiornamento (adattativa): da Da 1 a 120Hz (1/30/60/120Hz)

Con la tecnologia LTPO, il telefono può (2) adattare la frequenza di aggiornamento a un livello ottimale di consumo della batteria e scendere a una frequenza di aggiornamento di 1 Hz, preservando la durata della batteria quando il telefono non è in uso.

La dimensione della batteria è di 4700 mAh con la capacità di caricarsi completamente in 55 minuti e il 50% in 19 minuti. Compatibile con la ricarica wireless Qi da 15 W con doppio supporto di ricarica. Ricarica inversa da 5 W per ricaricare accessori come gli auricolari (2).

Margini

Con l’obiettivo di ridurre le distrazioni e incoraggiare un uso significativo degli smartphone, Nothing OS offre un’esperienza incentrata sulla funzionalità, incarnando l’estetica del design unico di Nothing.

Gli utenti diventano più consapevoli di come utilizzano i propri dispositivi rimuovendo e ottimizzando tutti i segnali creati per attirare l’attenzione.

Sia la schermata iniziale che le funzionalità della schermata di blocco non sono state riprogettate con i widget in modo che gli utenti possano accedere alle informazioni essenziali senza dover aprire le proprie app.

Nothing OS 2.0 ti consente di personalizzare le etichette delle applicazioni, i layout della griglia, le dimensioni dei widget e i temi dei colori, introducendo al contempo nuovi design e grafica delle cartelle.

Il programma è stato ottimizzato in modo che la velocità di apertura delle applicazioni sia molto più veloce, mentre ha padroneggiato più di 500 transizioni e animazioni.

Rispetto e sostenibilità

Il telefono (2) ottiene una riduzione di 5 kg di CO2. A questo risultato hanno contribuito le seguenti iniziative:

Il corpo, i pulsanti e il vassoio della SIM sono realizzati in alluminio riciclato al 100%.

L’80% delle parti in plastica è realizzato con materiali riciclati e di origine biologica.

Stagno riciclato al 100% su 9 circuiti stampati.

Piastra in rame riciclato al 100% sulla scheda principale.

Oltre il 90% di acciaio riciclato in 28 parti in acciaio stampato.

I rifiuti del processo di raccolta non finiscono in discarica.

Energia rinnovabile al 100% nell’impianto di assemblaggio finale e nell’impianto di produzione

Alluminio riciclato.

Packaging plastic free certificato FSC MIX (Forest Stewardship Council) con oltre il 60% di fibra riciclata.

Disponibilità e prezzi

Il telefono (2) è disponibile nei colori bianco e grigio scuro, con Tre variabili A scelta: 8 GB/128 GB (649 euro), 12 GB/256 GB (699 euro), 12 GB/512 GB (799 euro).

Gli utenti in Spagna potranno effettuare preordini dal 17 luglio alle 00:00 21 luglio alle 00:00.