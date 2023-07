Modalità oscura mobile: puoi abilitarla

Lui Uso incontrollato degli smartphone Fa sì che sempre più giovani abbiano problemi di vista. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Accademia Americana di Oftalmologia ha rivelato che entro il 2050 ca 5 miliardi di persone Otterremo MiopiaChe significa Quasi il 50% della popolazione mondiale.





Sebbene ci siano molti fattori che influenzano questo problema, è evidente che le ore in più che trascorriamo davanti allo schermo di un computer computerIL Compresseo il Cellulare È fondamentale. Per mitigare ciò, gli sviluppatori hanno da tempo iniziato a lavorare su una cosiddetta modalità oscura per PC e dispositivi mobili.

Questa opzione consente di modificare la tavolozza dei colori di sfondo del dispositivo in una più scura, in modo che non vi sia un forte contrasto con testo, immagini o altri contenuti.

Conosciuto anche come modalità notturna È molto utile per tutti gli utenti che hanno problemi di vista, che usano il cellulare ambienti poco illuminati O semplicemente passare troppo tempo al telefono.





I vantaggi di questa modalità oscura sono molti, sebbene possano essere riassunti in due parti: Risparmio energetico (Questa tavolozza di colori riduce significativamente il consumo della batteria emettendo meno luce) e a Meno affaticamento degli occhi.

Come attivare la modalità oscura su iPhone

modalità oscura per i phone In realtà è un’opzione con la quale puoi vedere lo schermo del tuo dispositivo con i colori invertiti. Questo cambierà il tono della maggior parte delle tue app. Anche le immagini e altri elementi verranno visualizzati utilizzando a Colori invertiti come se fossero negativi.

Come attivare la modalità oscura su Android.

Se hai uno “smartphone”, puoi attivare la modalità oscura nella barra delle impostazioni rapide nella parte superiore dello schermo o inserendo Impostazioni> Display> Tema> Cambia da chiaro a scuro.

Come attivare la modalità oscura nelle applicazioni del telefono?

Ci sono molte app che lavorano su un tema oscuro che, se non l’hai già fatto, lo faranno nei prossimi mesi. Il Whatsapp È una delle ultime applicazioni ad aderire a questa alternativa.





Il Whatsapp

La modalità oscura ti consente di cambiare il tema in WhatsApp, da bianco a nero. Apri WhatsApp e tocca Altre opzioni > Impostazioni > Chat > ​​Tema. Scegli una delle seguenti opzioni: Scuro: tocca Scuro > OK.

Puoi anche scegliere di averlo automaticamente quando il telefono rileva a causa della minore luminosità che la modalità oscura è migliore. In questo caso, tocca “Predefinite di sistema: attiva la modalità oscura affinché WhatsApp corrisponda alle impostazioni del dispositivo”. WhatsApp passerà alla modalità oscura quando il cellulare lo riterrà necessario utilizzarla.

Cinguettio

Sebbene questo social network abbia già un file “Modalità scura” Per i telefoni cellulari Android dal 2016, solo un paio di mesi fa Twitter ha confermato l’arrivo di una nuova versione per tutti i dispositivi, compresi i dispositivi Apple.

Questa modalità, più scura e adatta alle condizioni notturne, può essere attivata Profilo utente dell’applicazione. Basta andare su Impostazioni e privacy> Display e audio e abilitare l’opzione Modalità oscura. Dopo che questa versione è stata attivata, è stata chiamata una versione molto più oscura ‘Spegnere le luci’.

Youtube

Se sei una persona che sta alzata fino a tardi a guardare i video di YouTube, la modalità oscura di questa app ti salverà da strani mal di testa. Per attivare questa versione e lasciar riposare gli occhi per un po’, non devi fare altro che andare su Il tuo account > Impostazioni > Attiva tema scuro.

Naturalmente, questa opzione è disponibile solo tramite la versione Youtube 13.35.51 o più tardi.

Messaggero Facebook

La modalità oscura è arrivata per Facebook Messenger 4 anni fa con un “uovo di Pasqua” che ne consentiva l’attivazione se gli utenti lo inviavano Emoji della luna crescente nella chat.

Tuttavia, non è stato fino a un mese dopo quando Messaggero Facebook Questa versione è stata presentata ufficialmente in nero e grigio. La modalità oscura della “app” può essere attivata direttamente dal menu delle impostazioni, tramite l’opzione “modalità oscura”.